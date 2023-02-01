Видео ⟩ Фаллический символ или морковь с луком? Родителей смутило мероприятие в детском саду

В распоряжение программы 4. studija попало видео из Ливаны, которое сбило с толку родителей детсадовцев, а именно, в детском саду гостила местная фольклорная группа, и один из них был украшен морковкой и двумя головками лука. Родители указывают, что, по их мнению, этот фаллический символ не должны были видеть дети.