В распоряжение программы 4. studija попало видео из Ливаны, которое сбило с толку родителей детсадовцев, а именно, в детском саду гостила местная фольклорная группа, и один из них был украшен морковкой и двумя головками лука. Родители указывают, что, по их мнению, этот фаллический символ не должны были видеть дети.
Видео ⟩ Фаллический символ или морковь с луком? Родителей смутило мероприятие в детском саду
Фаллический символ или морковь с луком? Родителей смутило мероприятие в детском саду
Руководитель фольклорной группы Ceiruleits Анна Каркле подчеркивает, что общество ходит колядовать по локальным традициям. "Это была морковь и два лука (..) детям этот символ ничего не напоминал! Они видели морковку, ничего другого!".
Заместитель председателя Ливанской краевой думы Гинта Краукле считает, что ничего аморального детям не было показано.
Другое мнение у Службы качества и контроля образования.
"Будем честно, атрибутика отдельных образов заставляет задавать вопросы, и у нас есть непонимание, почему существование такого образа было допущено", - указывают на Службе.
Видео: сюжет 4. studija
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