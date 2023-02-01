Видео ⟩ В соревнованиях выяснены лучшие подразделения минометчиков в Земессардзе

В конце ноября в Адажи состоялось упражнение, организованное 34-м пехотным батальоном Земессардзе, в котором приняли участие 15 команд со всей Латвии. В дополнение к самому важному - боевой стрельбе, земессаргам нужно было на время выполнять различные задания, которые в боевой ситуации важно проводить быстро и качественно. Победу в этом упражнении завоевал 31-й пехотный батальон Земессардзе, сообщает портал sargs.lv.