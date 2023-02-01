В конце ноября в Адажи состоялось упражнение, организованное 34-м пехотным батальоном Земессардзе, в котором приняли участие 15 команд со всей Латвии. В дополнение к самому важному - боевой стрельбе, земессаргам нужно было на время выполнять различные задания, которые в боевой ситуации важно проводить быстро и качественно. Победу в этом упражнении завоевал 31-й пехотный батальон Земессардзе, сообщает портал sargs.lv.
Видео ⟩ В соревнованиях выяснены лучшие подразделения минометчиков в Земессардзе
В соревнованиях выяснены лучшие подразделения минометчиков в Земессардзе
Борьба за первые три места была напряженной. Третье место в этом упражнении завоевал 36-й боевой батальон Земессардзе, который на один пункт опередил 34-й пехотный батальон Земессардзе, но первое место и победу в этом упражнении добыл 31-й пехотный батальон Земессардзе.
Миномет - это оружие непрямой поддержки огня, основной задачей которого является уничтожение живой силы противника, но они могут быть успешно использованы также для борьбы с легко вооруженными транспортными средствами и небольшими укрепленными позициями противников.
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