В прошедшую среду в Ригу прибыл грузовой корабль США ARC Defender, который в рамках операции Atlantic Resolve доставил военную технику и экипировку, в том числе самоходные гаубицы M109.
Видео ⟩ На Рижский вокзал прибыли американские Bradley и другая военная техника
Как отмечают Национальные вооруженные силы, у США и Латвии тесное военное сотрудничество, которое выражается в том числе в постоянном присутствии союзников в Латвии.
Операции Atlantic Resolve показывают возможность США, сотрудничая с государством пребывания, быстро разместить экипировку и персонал в Европе, чтобы реагировать на любую угрозу.
Такая операция позволяет США и Латвии совершенствовать сотрудничество и общее выполнение задач процедуры.
Уже сообщалось, что после проведенной Россией аннексии Крыма весной 2014 года и агрессии на востоке Украины США начали учебную операцию Atlantic Resolve.
Цель операции - подтвердить непрерывный вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и Польше. Операция также развернута в Румынии и Болгарии.
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