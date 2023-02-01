Американская компания предложила Украине беспилотники Reaper MQ-9 за один доллар

По данным издания, такая модификация беспилотника Reaper MQ-9 Block 1 стоит несколько миллионов долларов.

General Atomics также пообещала в рамках такой сделки поставить Украине базу управления дронами и покрыть расходы, связанные с обучением украинских военных работе с этими дронами.

Однако подготовка и транспортировка этих дронов может стоить Украине не менее десяти миллионов долларов, а их обслуживание после получения - около восьми миллионов долларов в год, утверждает The Wall Street Journal.

Предложение General Atomics продать дроны Украине потребует одобрения Белого дома США. Официальные лица США пока никак не прокомментировали этот вопрос.

The Wall Street Journal также напоминает, что за последний год США поставили в Украину более 700 беспилотников, в том числе тактические беспилотники Switchblade.

Reaper MQ-9 гораздо более сложный самолет. Размах его крыльев составляет около 20 метров, и он может находиться в воздухе более 24 часов.

Reaper MQ-9 может быть оснащен различным вооружением, включая ракеты класса "воздух-земля" и авиабомбы.