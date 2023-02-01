Пособник российского шпиона из BND рассказал о связях в РФ

Однако, как утверждает издание, Артур Э. сообщил немецким следователям, что сотрудники ФСБ были недовольны качеством полученных документов - по их мнению, непригодных для чтения. Поэтому в ноябре Э. снова отправился в Москву с документами BND и на этот раз получил конверт с деньгами - предположительно от сотрудников ФСБ. Как утверждает Артур Э., именно в этот момент у него возникли сомнения в том, чем именно он занимается. До второй поездки он якобы думал, что действует в рамках тайной миссии немецкой разведки, а не как предполагаемый сообщник двойного агента. Следователи считают, что этим утверждением Э. лишь пытается обезопасить себя.

Достойным особого внимания Der Spiegel называет еще одно заявление Артура Э. в ходе допроса. По его словам, по возвращении из Москвы в Мюнхен его встретил не Карстен Л., а другой сотрудник BND, которому он и передал конверт. Этот сотрудник провел Э. через специальный выход из зала прилета в обход немецкой таможни. В связи с этим начато еще одно расследование, хотя, как утверждает издание, следователи склонны считать, что этот сотрудник BND не был посвящен в то, что делал, и подозрения в его соучастии в преступлении могут не подтвердиться.

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