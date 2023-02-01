Суд назначил общественные работы и штраф за кражу собаки

Суд признал необоснованным довод ответчицы о том, что она не имела намерения похитить собаку, так как он противоречит ее действиям.

А именно, ответчик забрала собаку к себе по месту жительства, оформила в ветеринарной клинике ветеринарный паспорт, в котором ответчица была зарегистрирован как владелец собаки, изменила собаке кличку, вакцинировала собаку, имплантировала микрочип.

Кроме того, даже после того, как потерпевшая потребовала вернуть принадлежащую ей собаку, животное доставили в ветеринарную клинику, где его стерилизовали. Суд счел, что такие действия обвиняемой доказывают, что она относилась к собаке как к своей.

Кроме того, суд не нашел обстоятельств, позволяющих признать, что собака до ее кражи была оставлена ​​в беспомощном состоянии.