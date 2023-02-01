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Суд назначил общественные работы и штраф за кражу собаки

rus.tvnet.lv
Суд назначил общественные работы и штраф за кражу собаки
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Собака. Иллюстративное фото
Собака. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

31 января Верховный суд (ВС), рассмотрев кассационные жалобы обвиняемой и ее защитника, принял решение не возбуждать кассационное производство в отношении лица, обвиняемого в краже собаки. В силу вступил приговор об общественных работах в размере 160 часов, а также компенсация морального ущерба в пользу потерпевшего в размере 100 евро.

Суд признал необоснованным довод ответчицы о том, что она не имела намерения похитить собаку, так как он противоречит ее действиям.

А именно, ответчик забрала собаку к себе по месту жительства, оформила в ветеринарной клинике ветеринарный паспорт, в котором ответчица была зарегистрирован как владелец собаки, изменила собаке кличку, вакцинировала собаку, имплантировала микрочип.

Кроме того, даже после того, как потерпевшая потребовала вернуть принадлежащую ей собаку, животное доставили в ветеринарную клинику, где его стерилизовали. Суд счел, что такие действия обвиняемой доказывают, что она относилась к собаке как к своей.

Кроме того, суд не нашел обстоятельств, позволяющих признать, что собака до ее кражи была оставлена ​​в беспомощном состоянии.

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