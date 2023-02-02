Подробности трагедии в Шкиротаве: под колесами автобуса погибла мать троих детей

Вечером во вторник домой со своей второй работы так и не вернулась мать троих детей. Последней задачей женщины в этот тяжелый рабочий день стало пересечение улицы Крустпилс, чтобы дойти от остановки до дома. К сожалению, благополучно перейти улицу ей не удалось - женщину сбил автобус.

Полученные в результате столкновения травмы были слишком тяжелыми, и женщина в возрасте около 40 лет скончалась на месте происшествия.

"Как рассказал водитель автобуса, в момент, когда ехавший навстречу автобус 50-го маршрута начал движение от остановки Depo, из-за его задней части на дорогу неожиданно выбежал человек, в результате чего произошла авария", - указала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича.

Как рассказали местные жители, эта часть улицы Крустпилс особо опасна для пешеходов. Участок не оборудован ни фонарями, которые освещали бы обочину в темное время суток, ни тротуарами для пешеходов.

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