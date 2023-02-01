В Риге автобус насмерть сбил женщину

Всего вчера в Латвии было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в девяти из которых пострадали девять человек. Среди пострадавших трое пешеходов и двое велосипедистов.

Во вторник около 23 часов в Риге, на улице Крустпилс, 28, водитель автобуса наехал на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте. Полиция расследует обстоятельства аварии

Во вторник 443 участника дорожного движения были оштрафованы за различные нарушения правил дорожного движения, около трети из них - за превышение скорости.

Вчера на дорогах Латвии были пойманы трое водителей в состоянии алкогольного опьянения и один - под воздействием наркотических веществ. Административная ответственность применена к одному, а троим водителям грозят уголовные дела и конфискация автомобиля или взыскание стоимости автомобиля.