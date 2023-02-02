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Сейм избрал новый состав ЦИК

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Сейм избрал новый состав ЦИК
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Кристине Саулите
Кристине Саулите Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня Сейм избрал новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), утвердив в должности ее председателя бывшую главу Всемирного объединения свободных латышей (PBLA) Кристине Саулите.

На семь других вакантных должностей в ЦИК избраны: от "Нового Единства"- член Рижской избирательной комиссии Санита Стелпе-Сеглиня, от "Объединенного списка" - юрист ЦИК, вице-президент европейского движения Fair Play ("Честная игра") Байба Вейса, от Союза зеленых и крестьян - Дзинтра Кусиня, являющаяся членом ЦИК с 2011 года.

Кроме того, в ЦИК также избран кандидат, выдвинутый Национальным объединением, многолетний секретарь ЦИК Ритвар Эглайс, от "Прогрессивных" - научный сотрудник Латвийского института внешней политики, приглашенный лектор Латвийского университета и Рижской высшей юридической школы, бизнесмен и многолетний дипломат Алдис Аустерс, от партии "Латвия на первом месте" - кандидат, доктор права, профессор юридического факультета Латвийского университета Ринголд Балодис, а также кандидат, предложенный партией "За стабильность!", - бывшая помощница депутата "Согласия" в Сейме Катарина Огородника.

Ранее соответствующие проекты решений поддержала юридическая комиссия Сейма.

Саулите имеет опыт работы на руководящих постах в нескольких частных компаниях, например, она была региональным руководителем Rogerseller Myhill и генеральным менеджером и управляющим совместными предприятиями национального уровня в CDG Group, сказано в резюме Саулите, опубликованном на сайте Сейма.

Новый руководитель ЦИK получила специальность преподавателя по деловым отношениям в The Coaching Institute и в настоящее время изучает право в Рижском юридическом колледже. В 2012 году Саулите получила образование в области управления бизнесом и стратегии в сиднейском отделении Гарвардской школы бизнеса.

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