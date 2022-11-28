На прошлой неделе KNAB задержал председателя ЦИК Берзиню

В 2021 году SOAAR получило еще две закупки ЦИК - на суммы 275 370 евро и 154 802 евро.

В 2020 году компания также получала крупные заказы на обслуживание систем регистрации избирателей и выборов от ЦИК и PMLP. Также крупные заказы ЦИК были в 2019 и 2018 годах.

В июле этого года Госконтроль заявил, что в период с 2017 по 2020 год за ИТ-услуги для ЦИК SOAAR было выплачено более 2,2 млн евро.

Чтобы снизить риск зависимости от одного поставщика, ЦИК планировала выкупить у предприятия программное обеспечение для проведения выборов, но столкнулась с нехваткой средств

Как ранее писал журнал Ir, Государственный контроль уже несколько лет предупреждает о том, что ЦИК зависит от поставщика ИТ-услуг SOAAR, который уже давно предоставляет услуги по проведению выборов и диктует их цены, находясь в монопольном положении.

Сотрудничество с компанией началось при прежнем председателе ЦИК Арнисе Цимдарсе более десяти лет назад, когда была проведена модернизация избирательного процесса. С тех пор компания получала все заказы (в целом 19), связанные с разработкой и обслуживанием систем.

Как пояснила журналу Берзиня, ЦИК - одно из самых маленьких государственных учреждений, у которого нет своего ИТ-отдела, поэтому оно арендовало системы у SOAAR, но в 2020 году решило постепенно приобрести их в государственную собственность согласно решению Сейма и Кабинета министров.

Берзиня отметила, что ситуация с монополией этой компании беспокоит ЦИК.

"Нам не нравится, что расходы все растут и растут. Это монопольная ситуация - мы зависим от этой компании, и они тоже понимают, что нам некуда деваться. Если мы откажемся от них, у нас не будет альтернативы. Единственным решением тогда будет возвращение на выборах к тетрадкам, как в 1990-е годы", - пояснила председатель ЦИК.