Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на прошлой неделе задержало председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
На прошлой неделе KNAB задержал председателя ЦИК Берзиню
Берзиня была задержана в рамках уголовного процесса по одной из закупок ЦИК.
Вскоре после задержания она была освобождена, но, как известно агентству LETA, бюро обратилось в Сейм с просьбой отстранить Берзиню от должности. В ближайшее время Сейм должен принять решение о новом составе ЦИК, а Берзиня уже ранее заявила, что не будет претендовать на повторное назначение.
Во вторник, 29 ноября, KNAB в рамках ранее начатого уголовного процесса провело процессуальные действия в компании информационных технологий SOAAR, которая в последние годы выигрывала конкурсы на крупные закупки ЦИК и других государственных учреждений.
Согласно данным Firmas.lv, зарегистрированное в Екабпилсском крае предприятие принадлежит Леонарду Сурвило и Ренару Каджулису. В 2020 году оборот компании составил 1 118 557 евро, прибыль - 675 055 евро. Данные о деятельности предприятия за 2021 год отсутствуют.
Согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, SOAAR в начале этого года выиграла конкурс на разработку системы управления и модуля выборов в Сейм на сумму 963 515 евро.
В августе прошлого года компания получила закупку ЦИК об обеспечении ИТ-услуг на сумму 91 191 евро на выборах Резекненской и Вараклянской дум. Также в этот период предприятие выиграло организованный Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) конкурс на эксплуатацию и техническую поддержку электронного онлайн-регистра избирателей на этих же выборах.
В 2021 году SOAAR получило еще две закупки ЦИК - на суммы 275 370 евро и 154 802 евро.
В 2020 году компания также получала крупные заказы на обслуживание систем регистрации избирателей и выборов от ЦИК и PMLP. Также крупные заказы ЦИК были в 2019 и 2018 годах.
В июле этого года Госконтроль заявил, что в период с 2017 по 2020 год за ИТ-услуги для ЦИК SOAAR было выплачено более 2,2 млн евро.
Чтобы снизить риск зависимости от одного поставщика, ЦИК планировала выкупить у предприятия программное обеспечение для проведения выборов, но столкнулась с нехваткой средств
Как ранее писал журнал Ir, Государственный контроль уже несколько лет предупреждает о том, что ЦИК зависит от поставщика ИТ-услуг SOAAR, который уже давно предоставляет услуги по проведению выборов и диктует их цены, находясь в монопольном положении.
Сотрудничество с компанией началось при прежнем председателе ЦИК Арнисе Цимдарсе более десяти лет назад, когда была проведена модернизация избирательного процесса. С тех пор компания получала все заказы (в целом 19), связанные с разработкой и обслуживанием систем.
Как пояснила журналу Берзиня, ЦИК - одно из самых маленьких государственных учреждений, у которого нет своего ИТ-отдела, поэтому оно арендовало системы у SOAAR, но в 2020 году решило постепенно приобрести их в государственную собственность согласно решению Сейма и Кабинета министров.
Берзиня отметила, что ситуация с монополией этой компании беспокоит ЦИК.
"Нам не нравится, что расходы все растут и растут. Это монопольная ситуация - мы зависим от этой компании, и они тоже понимают, что нам некуда деваться. Если мы откажемся от них, у нас не будет альтернативы. Единственным решением тогда будет возвращение на выборах к тетрадкам, как в 1990-е годы", - пояснила председатель ЦИК.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!