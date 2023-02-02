Президент Польши: Русский мир ассоциируется с бедностью и рабством

Он подчеркивает, что события 24 февраля прошлого года изменили мировое восприятие вопросов безопасности. Дуда считает, что и Польша, и страны Балтии на протяжении многих лет предупреждали, что влияние коммунизма в России полностью не исчезло и что рано или поздно этот империализм проявит себя.

"Мы видим, что эти опасения сбылись в связи с агрессией России в Украине",

- сказал Дуда, добавив, что в настоящее время Путин основывает свою политику не только на истории Советского Союза, но и на гораздо более древних корнях, желая восстановить бывшую Российскую империю.

Дуда подчеркивает, что Польша и многие другие страны сделают все, чтобы война на Украине не дошла до Европы.

Президент Польши готов к тому, что между Польшей и Россией сформируется новый железный занавес.

"Как президент Польши я подниму этот занавес до самых облаков, чтобы предотвратить нападение на нашу страну",

- подчеркивает Дуда, добавляя, что Польша никогда не захочет вернуться в зону влияния России.