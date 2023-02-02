Российский лидер Владимир Путин пытается привести на Украину и в Европу "русский мир", но у Польши и стран Балтии этот мир ассоциируется только с бедностью и рабством, заявил сегодня в ходе дискуссии Latvia and Poland: Countering Today’s Challenges Together ("Латвия и Польша: вместе против актуальных вызовов") президент Польши Анджей Дуда.
Президент Польши: Русский мир ассоциируется с бедностью и рабством
Он подчеркивает, что события 24 февраля прошлого года изменили мировое восприятие вопросов безопасности. Дуда считает, что и Польша, и страны Балтии на протяжении многих лет предупреждали, что влияние коммунизма в России полностью не исчезло и что рано или поздно этот империализм проявит себя.
"Мы видим, что эти опасения сбылись в связи с агрессией России в Украине",
- сказал Дуда, добавив, что в настоящее время Путин основывает свою политику не только на истории Советского Союза, но и на гораздо более древних корнях, желая восстановить бывшую Российскую империю.
Дуда подчеркивает, что Польша и многие другие страны сделают все, чтобы война на Украине не дошла до Европы.
Президент Польши готов к тому, что между Польшей и Россией сформируется новый железный занавес.
"Как президент Польши я подниму этот занавес до самых облаков, чтобы предотвратить нападение на нашу страну",
- подчеркивает Дуда, добавляя, что Польша никогда не захочет вернуться в зону влияния России.
Польский президент также указал на различное восприятие текущей войны многими европейскими странами. Например, в Польше восприятие одно, а в Португалии совершенно другое.
Президент Польши подчеркивает, что Польша и в особенности страны Балтии прилагают все усилия, чтобы рассказать другим странам о реальной истории и России.
Дуда считает, что каждая страна может сама решать свою судьбу и никакие оправдания России за развязанную войну не выдерживают критики.
"Нет никаких сфер влияния России или США. Речь идет о том, позволяем ли мы людям выбирать, на чьей стороне мы хотим быть. В Польше прошел референдум о вступлении в Евросоюз, НАТО, в результате чего мы сами решили свою судьбу," - подчеркнул Дуда, добавив, что и Украина сама должна определять свой путь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!