Политика российского империализма не изменится даже после поражения в Украине, поэтому Запад должен быть готов укрепить свой военный потенциал, заявил сегодня в ходе дискуссии Latvia and Poland: Countering Today’s Challenges Together ("Латвия и Польша: вместе против актуальных вызовов") президент Латвии Эгил Левитс.
Левитс: империалистическая политика России не изменится даже после поражения в Украине
Левитс считает, что в России отсталая нация, потому что Россия проводит политику, характерную для европейских стран XIX века.
"Дело в том, что другие страны, в том числе Франция и Германия, отказались от империалистических идей и провели успешное преобразование своей политики", -
подчеркивает Левитс, выражая сожаление, что таких реальных политических преобразований никогда не было в России и что даже после поражения в войне с Украиной идеи российского империализма не изменятся.
Поэтому Запад должен понять, что существующая в России идеология продержится долго, и страны НАТО должны построить такую военную силу, чтобы Россия осознала, что потенциальное нападение на НАТО приведет ее к поражению и гибели.
"Обществу следует понять, что увеличение военных расходов - это гарант безопасности и цена мира", - считает Левитс.
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