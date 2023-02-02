Левитс: империалистическая политика России не изменится даже после поражения в Украине

Левитс считает, что в России отсталая нация, потому что Россия проводит политику, характерную для европейских стран XIX века.

"Дело в том, что другие страны, в том числе Франция и Германия, отказались от империалистических идей и провели успешное преобразование своей политики", -

подчеркивает Левитс, выражая сожаление, что таких реальных политических преобразований никогда не было в России и что даже после поражения в войне с Украиной идеи российского империализма не изменятся.

Поэтому Запад должен понять, что существующая в России идеология продержится долго, и страны НАТО должны построить такую военную силу, чтобы Россия осознала, что потенциальное нападение на НАТО приведет ее к поражению и гибели.

"Обществу следует понять, что увеличение военных расходов - это гарант безопасности и цена мира", - считает Левитс.