Со следующего понедельника, 6 февраля, в расписание автобусов 22-го маршрута в будние и выходные дни будут внесены изменения, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в международный аэропорт "Рига" в ранние утренние и поздние вечерние часы.
Рано утром и поздно вечером. Автобусы в аэропорт "Рига" будут ходить чаще
Рано утром и поздно вечером. Автобусы в аэропорт "Рига" будут ходить чаще
Как сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, пассажиры смогут прибыть в аэропорт в 5:20 утра, а последний автобус будет отправляться из аэропорта после полуночи как в будни, так и в выходные - в 00:40.
В рабочие дни будет организовано пять дополнительных рейсов, а по выходным - семь.
Как сообщил агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис, далее в это расписание могут быть внесены коррективы в зависимости от спроса.
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