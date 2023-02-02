Рано утром и поздно вечером. Автобусы в аэропорт "Рига" будут ходить чаще

Как сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, пассажиры смогут прибыть в аэропорт в 5:20 утра, а последний автобус будет отправляться из аэропорта после полуночи как в будни, так и в выходные - в 00:40.