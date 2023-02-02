Еврокомиссия приехала в Киев. Украина надеется на новости о вступлении в ЕС, в Брюсселе говорят, что быстрым оно не будет

В преддверии саммита премьер-министр Украины Денис Шмаль сообщил, что страна поставила себе амбициозную цель - вступить в ЕС через два года. Но несколько стран-участниц ЕС призывали руководство союза объяснить властям Украины, что в такие сроки это сделать невозможно.

Процесс вступления в ЕС обычно занимает несколько лет, и в очереди в настоящий момент остается несколько стран. Кроме Украины, статус кандидата уже получили Албания (в 2014 году), Молдова (в 2022-м), Северная Македония (в 2005-м), Черногория (в 2008-м), Сербия (в 2009-м) и Турция (в 1999-м).

Саммит Украина-ЕС - ключевое событие в отношениях Киева и Брюсселя. Обычно они проходят ближе к концу года, чтобы подвести итоги сотрудничества за последние 12 месяцев, подписать документы или объявить о прорывных решениях.

Но в 2022 году из-за войны саммит несколько раз переносили и в конце концов решили провести его в начале 2023-го. Время и место окончательно согласовали только 9 января.

Условия для вступления в ЕС

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз беспрецедентно нарастил финансовую и военную поддержку Киева и ввел девять пакетов санкций против России.