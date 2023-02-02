Чт, 2.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Евросоюз планирует до 24 февраля применить к России новые санкции

rus.tvnet.lv/LETA
Евросоюз планирует до 24 февраля применить к России новые санкции
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP/SCANPIX

Европейский союз планирует применить новые санкции против России к первой годовщине вторжения России на Украину, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев.

"Мы с нашими партнерами по G7 установим дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты, и до 24 февраля (..) наша цель - ввести десятый пакет санкций", - заявила Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она сказала, что нынешние санкции подрывают экономику России и отбрасывают ее на целое поколение. Так, один только существующий потолок цен на нефть обходится Москве примерно в 160 миллионов евро в день.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх