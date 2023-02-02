Европейский союз планирует применить новые санкции против России к первой годовщине вторжения России на Украину, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев.
Евросоюз планирует до 24 февраля применить к России новые санкции
Евросоюз планирует до 24 февраля применить к России новые санкции
"Мы с нашими партнерами по G7 установим дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты, и до 24 февраля (..) наша цель - ввести десятый пакет санкций", - заявила Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она сказала, что нынешние санкции подрывают экономику России и отбрасывают ее на целое поколение. Так, один только существующий потолок цен на нефть обходится Москве примерно в 160 миллионов евро в день.
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