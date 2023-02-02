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Полиция ищет женщину, которая в Ливаны украла электроинструменты

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Полиция ищет женщину, которая в Ливаны украла электроинструменты
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Женщина, которая обвиняется в краже электроинструментов.
Женщина, которая обвиняется в краже электроинструментов. Фото: Valsts policija meklē/Facebook.com

6 января этого года в Ливаны, на ул. Заля, 337, в 13:45 некая женщина в магазине REGO TEHNIKA украла электроинструменты. Государственная полиция просит помощи в опознании женщины.

Причинен материальный ущерб на сумму 400,96 евро.

Государственная полиция призывает всех, у кого имеется какая-либо информация, которая поможет идентифицировать или выяснить местонахождение лица, видного на фото, звонить по телефону 29257002 или 110.

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