6 января этого года в Ливаны, на ул. Заля, 337, в 13:45 некая женщина в магазине REGO TEHNIKA украла электроинструменты. Государственная полиция просит помощи в опознании женщины.
Полиция ищет женщину, которая в Ливаны украла электроинструменты
Полиция ищет женщину, которая в Ливаны украла электроинструменты
Причинен материальный ущерб на сумму 400,96 евро.
Государственная полиция призывает всех, у кого имеется какая-либо информация, которая поможет идентифицировать или выяснить местонахождение лица, видного на фото, звонить по телефону 29257002 или 110.
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