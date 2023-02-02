Ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс обратился в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям с просьбой оценить высказывания депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение) в прессе о необходимости "выгнать из вузов" нескольких сотрудников.
Научный сотрудник Капранс просит оценить высказывания Кирштейнса о том, что его надо "выгнать из вуза"
Научный сотрудник Капранс просит оценить высказывания Кирштейнса о том, что его надо "выгнать из вуза"
В своем заявлении в комиссию Капранс указал, что Кирштейнс в публикации в "Privatā Dzīve" в конце января под названием "Что делать с Глорией?" заявил: "Высказывания Гревцовой - детский лепет по сравнению с тем, что рассказывают наши профессора даже за пределами Латвии. [..] Сначала надо решать с Аустерсом, Хановым, Капрансом... [..] Если бы их выгнали из вузов, было бы гораздо больше толку".
По мнению Капранса, эти высказывания недвусмысленно затрагивают не только гарантированное Конституцией право на свободу слова, но и статус ученого.
Резкие высказывания Кирштейнса и ранее попадали в поле зрения комиссии по этике.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова