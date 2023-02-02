Научный сотрудник Капранс просит оценить высказывания Кирштейнса о том, что его надо "выгнать из вуза"

В своем заявлении в комиссию Капранс указал, что Кирштейнс в публикации в "Privatā Dzīve" в конце января под названием "Что делать с Глорией?" заявил: "Высказывания Гревцовой - детский лепет по сравнению с тем, что рассказывают наши профессора даже за пределами Латвии. [..] Сначала надо решать с Аустерсом, Хановым, Капрансом... [..] Если бы их выгнали из вузов, было бы гораздо больше толку".