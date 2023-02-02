Швейцария может изменить формат своего нейтралитета

Война в Украине может побудить Швейцарию изменить формат ее нейтралитета, сообщает в четверг, 2 февраля, агентство Bloomberg. В парламент страны внесен проект закона, который позволил бы Германии, Испании и Дании поставить Украине боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить властям страны продать Польше, Словакии и Чехии имеющиеся в распоряжении швейцарской армии танки Leopard взамен танков, которые те планируют передать Киеву.

В беседе с Bloomberg Майя Риникер, депутат от Свободной демократической партии, внесшей этот проект на рассмотрение парламента, пояснила: "Мы не можем отказаться от нейтралитета Швейцарии, но нам надо обсудить, какие у нас есть возможности для поддержки стран, которые отстаивают те же демократические ценности, что и Швейцария".

Еще год назад, до нападения России на Украину, подобные дискуссии в Швейцарии невозможно было представить, подчеркивает агентство. Швейцария не поставляла оружие ни одной из воюющих сторон ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

На складе в Швейцарии находятся 96 танков Leopard