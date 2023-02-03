Пт, 3.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

NYT: Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными 200 тысяч человек

rus.tvnet.lv
NYT: Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными 200 тысяч человек
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 3
Украина.
Украина. Фото: SAMEER AL-DOUMY

Официальные лица в США и других западных странах считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек, пишет Русская служба BBC со ссылкой на New York Times.

Российские потери значительно увеличились в ходе боев за Бахмут и Соледар, пишет издание.

Так как Москва отчаянно нуждается в крупной победе и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего восточного Донбасса, на передовую отправили плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. В настоящее время сотни военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения, пишет издание.

Такие же потери несет и украинская сторона, хотя реальные цифры трудно установить, так как Киев не раскрывает эти данные, сообщает NYT. Более подготовленные пехотные войска держат в запасе, в то время как менее подготовленные войска, в том числе подразделения территориальной обороны, находятся на передовой.

Последняя публичная оценка потерь с американской стороны была сделана в ноябре прошлого года, когда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что с начала войны каждая сторона потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч военнослужащих.

"Я бы сказал, что сейчас эта цифра значительно больше 100 тысяч", - заявил Милли на пресс-конференции в январе.

На этой же неделе высокопоставленные американские чиновники заявили, что, по их мнению, потери России приближаются к 200 тысячам. Это в восемь раз больше, чем потери американцев за двадцать лет войны в Афганистане, пишет NYT.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх