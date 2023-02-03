Зеленский: Украина заслужила конкретные шансы на вступление в ЕС

"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы уже в этом году выйти на начало переговоров о вступлении в ЕС", - заявил Зеленский в видеообращении в четверг вечером, 2 февраля.

Он признал, что дальнейшая интеграция в ЕС даст украинцам "энергию и мотивацию (...) бороться, несмотря на все препятствия и угрозы".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель планируют встретиться с Зеленским в Киеве в пятницу, 3 февраля.

Украина является кандидатом в члены ЕС с июня прошлого года, но обычно требуется много лет, чтобы стать государством-членом ЕС.