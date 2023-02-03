Президент Украины Владимир Зеленский призвал накануне саммита Европейского союза (ЕС) и Украины, который состоится в пятницу, 3 февраля, обеспечить своей стране конкретные шансы на вступление в ЕС.
Зеленский: Украина заслужила конкретные шансы на вступление в ЕС
Зеленский: Украина заслужила конкретные шансы на вступление в ЕС
"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы уже в этом году выйти на начало переговоров о вступлении в ЕС", - заявил Зеленский в видеообращении в четверг вечером, 2 февраля.
Он признал, что дальнейшая интеграция в ЕС даст украинцам "энергию и мотивацию (...) бороться, несмотря на все препятствия и угрозы".
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель планируют встретиться с Зеленским в Киеве в пятницу, 3 февраля.
Украина является кандидатом в члены ЕС с июня прошлого года, но обычно требуется много лет, чтобы стать государством-членом ЕС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова