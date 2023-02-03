Пт, 3.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зеленский: Украина заслужила конкретные шансы на вступление в ЕС

rus.tvnet.lv
Зеленский: Украина заслужила конкретные шансы на вступление в ЕС
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Dmytro Larin/Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский призвал накануне саммита Европейского союза (ЕС) и Украины, который состоится в пятницу, 3 февраля, обеспечить своей стране конкретные шансы на вступление в ЕС.

"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы уже в этом году выйти на начало переговоров о вступлении в ЕС", - заявил Зеленский в видеообращении в четверг вечером, 2 февраля.

Он признал, что дальнейшая интеграция в ЕС даст украинцам "энергию и мотивацию (...) бороться, несмотря на все препятствия и угрозы".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель планируют встретиться с Зеленским в Киеве в пятницу, 3 февраля. 

Украина является кандидатом в члены ЕС с июня прошлого года, но обычно требуется много лет, чтобы стать государством-членом ЕС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх