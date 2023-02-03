Как Украина убеждает мир помогать ей оружием и противостоять России. Интервью Би-би-си главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

Би-би-си:Какая роль Олафа Шольца и его желания передавать или не передавать самолеты?

Д.К.: Во-первых, в Германии они тоже есть на вооружении. А во-вторых, я думаю, это какая-то инерция в восприятии передачи вооружений: так, а что там Шольц? Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важна в отношении танков "Леопард" - это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология.

"Настанет момент, когда нужно будет определиться". О ЧВК "Вагнер" и влиянии России на Сербию

Би-би-си:В Сербии у российской дипломатии сильные позиции. Какую политику должна проводить Украина, чтобы изменить позицию этой страны? Мы сейчас видим, что сербское правительство не хочет присоединяться к санкциям, на улицах Белграда множество граффити в честь Путина и ЧВК "Вагнера", преобладает российская пропаганда, открылось подразделение российского канала RT Balkan в здании сербской государственной медиакомпании "Радио-телевизија Србије". Почему нет реакции на эти события? Как можно побороть российское влияние?

Граффити с ЧВК "Вагнер" в Белграде Фото: Getty Images