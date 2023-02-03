Над США летает разведывательный аэростат. Пентагон считает, что он из Китая

"Мы уверены, что этот аэростат-разведчик принадлежит Китаю. В течение последних нескольких лет мы уже наблюдали подобную деятельность", - заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

🚨#BREAKING: More video of the Chinese spy balloon⁰

📌#Montana | #USA



More video is coming out as

The Chinese high altitude surveillance balloon was seen over Billings Montana yesterday.

The size of balloon is three buses wide and has been flying over the Northern U.S. for days pic.twitter.com/4iUVvJQCG8 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2023

Райдер отметил, что власти США не намерены сбивать аэростат, так как из-за высоты своего полета он не представляет угрозы для гражданской авиации. Также военные считают, что он не представляет угрозы с точки зрения разведки, так как Китай уже обладает равнозначной информацией благодаря своим спутникам.

Тем не менее американские власти связались с китайским правительством.

Где сейчас находится аэростат, неизвестно. Райдер заявил, что он пролетает над несколькими "секретными местами". Ранее телеканал NBC сообщал, что аэростат был замечен 31 января над Биллингсом в штате Монтана. До этого он пролетел над Канадой и Алеутскими островами.

Отношения Китая и США обострились после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией.