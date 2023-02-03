Основательница и совладелица бренда натуральной косметики MADARA Cosmetics Лотте Тисенкопфа-Илтнере в откровенном интервью поделилась своим опытом потери старшей дочери при домашних родах.
Создательница Madara Cosmetics о потере ребенка при домашних родах и жизни после
"Конечно, я поменялась. Потеря моего ребенка дала мне очень конкретное ощущение мира по ту сторону. (...) Со временем этот опыт остался во мне как великая святость. Я благодарна за то, что мои трое младших детей полностью интегрируют это - рядом с нами сестра-ангел. Повсюду", - делится своим болезненным опытом Лотте Тисенкопфа-Илтнере в журнале Santa.
"Теперь я также знаю, как важно не закапывать боль, не заметать ее под ковер, позволять себе горевать".
На вопрос, повлиял ли траур на отношения, Лотте говорит: "Траур сильно открыл мое восприятие... Может быть, я не все понимала, но я чувствовала и видела мир кристально чистым, как в ясный снежный день.
Все рухнуло, но глаза были открыты. В тот момент, как святая, я могла всех прочесть, я очень чувствовала, кто искренен и каковы намерения людей, которые присутствуют в моей жизни, - настолько глубоко сердце открыто.
Я также чувствовала Улдиса, подлинность наших отношений, общую силу. Такое ясное ощущение в жизни после этого", - заключает героиня интервью.
Лотте сравнивает рождение троих младших детей "со схваткой косули и льва".
"Они родились путем кесарева сечения, и я долгое время чувствовала себя виноватой, даже в чем-то неудачницей, не совсем матерью. Пока не прочитала слова: косули не свойственно драться со львом, кроме одного случая - когда она защищает своих детенышей. Это меня освободило!" - объясняет Лотте.
Более эмоционально насыщенные интервью читайте в февральском номере журнала Santa или Santa+.
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