Шампунь из лисичек и "северная красота". Женщина, которая за ними стоит - Лотте Тисенкопфа-Илтнере

Косметический бренд MADARA, наверно, один из самых знаменитых современных латвийских брендов не только на родине, но и за ее пределами. Но кто же стоит за ним? Рассказываем!

Лотте Тисенкопфа-Илтнере - предпринимательница из Латвии, совладелица и основатель компании MADARA Cosmetics. Свое первое предприятие Лотте основала в возрасте 23 лет. Девушка замужем за совладельцем MADARA Cosmetics Улдисом Илтнерсом. В браке у пары трое детей.

"Северная красота", или Как все начиналось

ФОТО: Из личного архива Лотте Тисенкопфы-Илтнере

В этом году бренду MADARA официально исполняется 14 лет, однако история началась чуть раньше - 15 лет назад. Тогда, в 2006 году, бренд потихоньку развивался на рынках Латвии и Скандинавии, а сегодня его косметика доступна не только в странах Европы и США, но даже в Австралии.

Внезапно возникшая аллергия после использования гипоаллергенного продукта побудила Лотте читать состав косметики, которую она использует. Так и появилась идея создать продукт, который будет как эффективен для кожи, так и сделан из ингредиентов природного происхождения, чтобы свести к минимуму вредное воздействие химии на кожу человека и окружающую среду.

"Не секрет, что до сих пор на косметическом рынке много косметики создается с использованием синтетических веществ. Многие из этих веществ несут риски здоровью", - отмечает Лотте, а в то время (да и сейчас) было относительно мало исследований касательно натуральных компонентов.

"Идея создать продукт появилась, когда я сказала, что у нас нет такого продукта в Европе - продукта, у которого будет нормальная упаковка (не только красивая внешне, но вторично перерабатываемая. - Прим.ред.) и без химии с научно обоснованным результатом", - рассказывает Лотте о том, что послужило главной мотивацией. Так все и началось, но, как отмечает сама предпринимательница, это был вовсе не "голый бренд", где планировалось заказывать косметику. Лотте и сооснователи создали целую лабораторию:

"Все исследования и все производство - здесь на месте. Все с нуля. Все делали сами". 1

ФОТО: Из личного архива Лотте Тисенкопфы-Илтнере

В качестве ингредиентов ориентиром послужила "северная красота" - дары природы северного ареала. Плюсов у такого решения было сразу несколько:

"Использовать ингредиент из близкого нам региона - действительно круто, поскольку это что-то наше, и здорово знать об этом больше. И это работает на долгосрочность - поскольку мы можем брать ингредиенты прямо тут же".

Так, например, благодаря MADARA к сегодняшнему дню мы можем пользоваться косметикой, основанной на активных веществах березового сока. Но, наверно, необычнее всего звучит - шампунь, в составе которого полимеры лисичек. Да-да, именно лисичек! Среди натуральных компонентов, используемых в косметике компании, не только растения, но и грибы.

Начало того, что еще не было трендом

ФОТО: Из личного архива Лотте Тисенкопфы-Илтнере

Путь к тому, чтобы завоевать своего клиента и аудиторию, был совсем нелегким, ведь тогда - 15 лет назад - проблема экологии интересовала еще меньше, чем содержание баночек на полке.

"MADARA Cosmetics начала то, что сейчас все больше становится трендом. Наука приблизилась к активному изучению веществ природного происхождения", 1

- признается Лотте. С этим сложно не согласиться.

"Сейчас сознание немного расширилось: люди больше думают о составе и о том, откуда эти ингредиенты", - отмечает Лотте. Предприятие активно занималось просвещением и образованием людей:

"Мы очень много рассказывали и очень много вложили в то, чтобы образовывать наших клиентов. (...) Наверно, мы были одними из первых, кто актуализировал данную отрасль природной и долгосрочной косметики. И за рубежом мы занимаемся разъяснением - и до сих пор мы это делаем, но, оглядываясь на 15 лет назад, ясно понимаем, что осознание людей растет - сейчас клиенты заинтересованы".

Немного о красоте

Клиентка MADARA - какая она? Что ей важно?

"На самом деле наши клиентки очень разные, но, если говорить только как я считаю, то

MADARA - это бренд, который базируется на таких ценностях, как натуральность, человечность, долгосрочность и наука. 1

Это четыре главных вектора. И я думаю, что каждый из наших клиентов разделяет какую-нибудь из этих ценностей. Ту, которая ему важна. (...) Причин может быть много, и они абсолютно разные. Кому-то, может, просто нравится эмоция, а кому-то - дизайн, но, я думаю, каждый из этих людей (клиентов. - Прим. ред.) какую-то из наших основных ценностей разделяет", - говорит предпринимательница.

Продукты других брендов: чего нет у MADARA?

ФОТО: MADARA Cosmetics

Лотте признается, что такие продукты есть, но они стараются сделать так, чтобы они появились и у бренда:

"Если мы видим, что есть потребность и на рынке существует фундаментальный продукт, который не был до сих пор сделан натурально, то мы всегда думаем: "А как мы можем его сделать?". 1

Главные достижения последних лет - солнцезащитные продукты и декоративная косметика. На разработку натуральных солнцезащитных продуктов потребовалось пять лет, ведь подобные средства, созданные химическим путем, конечно, от солнца защищают, но наносят другой вред как самому человеку, так и окружающей среде:

"Если мы посмотрим на формулы такой косметики, то очень много компонентов (точно не скажу - около 90%) основаны на синтетических фильтрах солнечных лучей, у которых широко изучены неблагоприятные побочные эффекты. Они в первую очередь вызывают различные реакции свободных радикалов. Плюс у них есть гормональное воздействие. И у них слишком плохое воздействие на окружающую среду. Они также опасны для водных животных и других видов", - рассказывает предпринимательница.

Лотте подчеркивает, что подобные достижения только вдохновляют - следующим будет консилер природного происхождения. Без синтетики - ведь именно на ней основано большинство декоративной косметики.

Пользуется ли сама Лотте косметикой других брендов

"Я использую в основном только MADARA. Так как я тесно связана с процессом создания новых продуктов, очень часто тестирую различные новые вещества, которые еще находятся в экспериментальной разработке. На моей полке готовых продуктов практически нет. (...) Если же использую, то скорее для профессионального познания: смотрю, что есть на рынке, что в тренде и чем люди интересуются".

Бестселлеры: что рекомендует Лотте

Увлажнение кожи

Основательница MADARA Cosmetics отмечает, что в зависимости от сезона потребности кожи могут меняться, однако первым в списке она назвала линию увлажняющего крема для лица SOS Hydra.

ФОТО: MADARA Cosmetics

Вторым бестселлером Лотте называет концентрат гиалуроновой кислоты с березовым соком.

Защита от солнца

Одно из достижений - тональные CC-кремы. Это кремы с защитой от солнца, необходимой каждый день.

Если говорить о других продуктах - то тут уже все будет "основано на потребностях конкретной кожи".

Почему покупатели берут именно эти продукты?

"Фундаментально - это основано на качестве. Продукт предоставляет все по потребностям. Я так скажу: верю, что 80-90% удачи - действительно качественный продукт. Если продукт некачественный, то рынок это очень быстро распознает. (...) И оставшиеся 10-20% - это, возможно, то, насколько удобен продукт в использовании, упаковка кому больше/меньше нравится - более эмоциональные факторы".

"Плохой продукт долго не живет", - подытоживает Лотте. Она признается, что и у них были продукты, которые не пережили время, но тут скорее речь о факторе научных инноваций и времени. Просто продукты перерождаются под влиянием новых данных об ингредиенте и технологиях.

Вверх!

ФОТО: Из личного архива Лотте Тисенкопфы-Илтнере

Нет ли страха, что постигнет участь "Дзинтарса"?

"Я думаю, что как предприятие мы очень "здоровы" и кривая развития - вверх!" - говорит Лотте. "Мы очень динамичны, и мы коллектив, открытый к новым идеям. В первом полугодии этого года показатели очень радостные - мы выросли практически на 50% в сравнении с прошлым годом. И несмотря на весь Covid. И я думаю, что мы чувствуем себя очень комфортно, мы знаем наши сильные стороны - блестящее качество, все ценности предприятия в целом, которые очень существенны в мире. Мы не сможем долго жить только на маркетинге и потреблении плохих продуктов, которые загрязняют планету", - воодушевленно рассказывает Лотте, отмечая, что компания не просто чувствует себя хорошо, но и видит свое будущее только в позитивном ключе:

"Наше предприятие может много чего принести в мир при помощи природных, натуральных и долгосрочных технологий". 1

И немного о личном

"Иногда работаешь на той грани, что уже ничего не понимаешь", - предпринимательница честно признается, что путь предприятия не всегда был легким, но есть вещи, которые мотивируют и от которых "хорошо на сердце":

"Я думаю, что в команде MADARA Cosmetics много драйва и энергии идет от осознания того, что мы делаем что-то хорошее для людей - то, что очень важно для них и окружающей среды. И это дает энергию".

Ну и, конечно, немаловажную роль всегда играют родные и близкие люди. Лотте вспоминает, что особенно на начальном этапе немаловажную роль играла поддержка родных и близких:

"Все, что я еще могу сказать - самые добрые слова о своей семье. В первую очередь, мы работаем вместе с мужем. Муж - руководитель предприятия, так что у нас с ним очень тесная команда. И вообще вся семья всегда поддерживала и радовалась".

2 октября 2020 года в выставочном центре "Кипсала" пройдет форум роста и вдохновения LĪDERE. В качестве одного из лекторов выступит Лотте Тисенкопфа-Илтнере.