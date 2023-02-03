Google.org, благотворительное подразделение технологической компании Google, расширяет свою финансовую поддержку организации Riga TechGirls, предоставив грант в размере 250 000 долларов США на реализацию образовательных программ, которые будут способствовать развитию цифровых навыков населения.
250 000 долларов от Google расширят возможности обучения, предлогаемые Riga TechGirls
Благодаря этой поддержке Riga TechGirls поможет 11 000 женщин углубленно освоить знания и приобрести навыки, необходимые для работы в быстрорастущей технологической сфере, и впервые выйдет за пределы Латвии, предложив онлайн-программу для женщин, работающих в неправительственных организациях и в других европейских странах.
При поддержке Google.org учебная программа Riga TechGirls "Знакомство с технологиями" будет полностью переведена в онлайн-формат, что сделает ее более доступной, персонализированной и увлекательной благодаря инновационным методам геймификации. Участницы получат навыки в области UX-дизайна, цифрового маркетинга, электронной коммерции, аналитики, кибербезопасности и т.д., способствуя повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда.
В сотрудничестве с сетью партнеров Riga TechGirls также предложит менторскую программу, чтобы помочь женщинам приобрести практический опыт, которого ждут потенциальные работодатели. Кроме того, это будет онлайн-программа, что сделает ее более доступной для руководительниц и сотрудниц некоммерческих организаций не только в Латвии, но и по всей Европе.
"Riga TechGirls считает, что технологии - для всех. Именно поэтому мы организуем инклюзивное обучение цифровым навыкам для женщин и других недопредставленных групп. Более того, мы считаем, что преодоление цифрового разрыва необходимо для здорового развития нашего общества. Расширение возможностей женщин-предпринимателей, учителей, женщин творческих профессий, медицинских работниц и представительниц НПО будет способствовать развитию следующего поколения и росту гражданского общества в целом", - говорит исполнительный директор Riga TechGirls Анна Андерсоне (Anna Andersone).
На сегодняшний день поддержка Google.org помогла Riga TechGirls реализовать две успешные программы, в рамках которых прошли обучение 14 000 латвийских женщин. В прошлом году были организованы тренинги для женщин-учителей и представтельниц творческих профессий, а в этом году планируется предоставить такую же возможность женщинам-медикам. Вместе с новым грантом, общая полученная от Google.org поддержка Riga TechGirls составила более 480 000 долларов США.
"Riga TechGirls оказывает невероятное влияние на жизнь многих латвийцев, помогая решить проблему гендерного неравенства и обеспечивая женщинам и представителям уязвимых сообществ равные шансы на трудоустройство в жизненно важных секторах экономики. Нам в Google.org посчастливилось быть одними из первых корпоративных благотворительных организаций, поддержавших Riga TechGirls, и мы гордимся тем, что расширяем нашу поддержку, чтобы дать им возможность масштабировать свою работу, охватить новые сообщества, а также установить новые международные партнерства с некоммерческими организациями по всей Европе, чтобы они могли воспользоваться опытом и выдающимися результатами Латвии", - подчеркивает Лиза Белозерова, старший менеджер Google.org.
Оказывая поддержку Riga TechGirls, Google делает еще один важный шаг на пути развития цифровой экономики Латвии. В сотрудничестве с Государственным агентством занятости Google проводит бесплатное обучение для безработных и лиц, ищущих работу. Совместно с Министерством экономики Латвии и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) в прошлом году была запущена программа Izaugsme ar Google, которая продолжится и в этом году.
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