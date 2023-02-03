250 000 долларов от Google расширят возможности обучения, предлогаемые Riga TechGirls

На сегодняшний день поддержка Google.org помогла Riga TechGirls реализовать две успешные программы, в рамках которых прошли обучение 14 000 латвийских женщин. В прошлом году были организованы тренинги для женщин-учителей и представтельниц творческих профессий, а в этом году планируется предоставить такую же возможность женщинам-медикам. Вместе с новым грантом, общая полученная от Google.org поддержка Riga TechGirls составила более 480 000 долларов США.

"Riga TechGirls оказывает невероятное влияние на жизнь многих латвийцев, помогая решить проблему гендерного неравенства и обеспечивая женщинам и представителям уязвимых сообществ равные шансы на трудоустройство в жизненно важных секторах экономики. Нам в Google.org посчастливилось быть одними из первых корпоративных благотворительных организаций, поддержавших Riga TechGirls, и мы гордимся тем, что расширяем нашу поддержку, чтобы дать им возможность масштабировать свою работу, охватить новые сообщества, а также установить новые международные партнерства с некоммерческими организациями по всей Европе, чтобы они могли воспользоваться опытом и выдающимися результатами Латвии", - подчеркивает Лиза Белозерова, старший менеджер Google.org.

Оказывая поддержку Riga TechGirls, Google делает еще один важный шаг на пути развития цифровой экономики Латвии. В сотрудничестве с Государственным агентством занятости Google проводит бесплатное обучение для безработных и лиц, ищущих работу. Совместно с Министерством экономики Латвии и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) в прошлом году была запущена программа Izaugsme ar Google, которая продолжится и в этом году.