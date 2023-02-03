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Ветер и снег: прогноз погоды на субботу

rus.tvnet.lv/LETA
Ветер и снег: прогноз погоды на субботу
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Ветер. Иллюстративное фото
Ветер. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу в Латвии ожидается облачная погода, возможны прояснения, местами продолжит идти снег. Во второй половине дня осадков станет меньше, прогнозируют синоптики.

Будет дуть холодный северный ветер, его скорость порывами достигнет 10-15 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в Юрмале, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха составит 0...-5 градусов.

В Риге главным образом в первой половине дня ожидается снег, между облаками может проглянуть солнце, порывы северного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит -1...-2 градуса.

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