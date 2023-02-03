Российский диктатор Владимир Путин в речи, посвященной 80-летию Сталинградской битвы, сравнил незаконное вторжение России в Украину с борьбой против нацистской Германии.
"Нам снова угрожают немецкими танками": Путин возмутился передачей Leopard Украине
Путина возмутило решение Германии после долгих заминок передать Украине танки немецкого производства. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard".
Также во время речи Путин снова завуалированно пригрозил ядерным оружием. "Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой, - сказал российский диктатор. - Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять слова Путина, сказав лишь: "По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал".
В четверг, 2 февраля, Путин посетил Волгоград, где Советская Армия в ходе Сталинградской битвы во время Второй мировой войны взяла в плен около 91 000 немецких солдат. Это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны.
В ознаменование годовщины Волгоград на один день переименовали в Сталинград, а в начале недели там открыли новый бюст Иосифа Сталина.
В своем выступлении Путин назвал агрессора жертвой, а жертву агрессором, а также рассказал о возвращении "нацизма", которым попытался оправдать вторжение России в Украину.
"Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма, уже в своем современном обличии, современном проявлении, вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, - сказал Путин. - Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада".
24 февраля 2022 года Россия, в нарушение международных норм, развязала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. За почти год с начала вторжения стало известно о многих военных преступлениях, совершенных российскими оккупационными войсками в Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!