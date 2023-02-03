"Нам снова угрожают немецкими танками": Путин возмутился передачей Leopard Украине

Путина возмутило решение Германии после долгих заминок передать Украине танки немецкого производства. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard".

Также во время речи Путин снова завуалированно пригрозил ядерным оружием. "Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой, - сказал российский диктатор. - Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять слова Путина, сказав лишь: "По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал".

В четверг, 2 февраля, Путин посетил Волгоград, где Советская Армия в ходе Сталинградской битвы во время Второй мировой войны взяла в плен около 91 000 немецких солдат. Это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны.