За повреждение автомобилей в Агенскалнсе задержаны два подростка

Той ночью свидетели сообщили в полицию о двух молодых людях, которые повредили зеркала нескольких автомобилей. Правоохранители осмотрели территорию, обслуживаемую Рижским отделением полиции, и, руководствуясь показаниями очевидцев, задержали двух возможных виновных.

Всего молодые люди 2006 и 2007 годов рождения повредили зеркала восьми автомобилей, припаркованных в микрорайоне Агенскалнс в Риге. Оба подозреваемых ранее попадали в поле зрения полиции из-за разрисовки стен и конфликтной ситуации со сверстником.

Полицией возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы, либо штраф.

В настоящее время следствие по уголовному процессу продолжается и выясняется материальный ущерб, причиненный потерпевшим.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.