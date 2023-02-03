Чтобы хоть как-то залатать бреши в российском госбюджете, путинский режим пытается увеличить продажу валютных резервов почти в три раза. Основной причиной этого являются растущие экспортные ограничения, а также резкое падение прибыли от продажи энергоресурсов, сообщает Bloomberg.
Из-за падения доходов Россия примет "срочные меры" по заполнению дыр в бюджете
Минфин России объявил в пятницу, 3 февраля, что вынужден продать валютные резервы на сумму 2,3 миллиарда долларов. Период продаж продлится с 7 февраля по 6 марта. По официальной информации, эта "неотложная мера" реализуется как "бюджетный механизм защиты экономики от падения цен на нефть".
Также Минфин России выразил недовольство тем, что страны Запада блокируют российский экспорт, а также ввели другие виды санкций. Из-за этого России приходится продавать резервы, номинированные в китайских юанях.
"Большая часть валютных резервов заморожена из-за санкций, введенных Европой и США. Соответственно - Россия не может получить доступ к своим резервам в евро и долларах. Поэтому юани из Фонда благосостояния - это ключевой актив, который Россия еще может использовать для продажи, чтобы покрыть потери бюджета", - говорится в сообщении Минфина России.
Агентство Bloomberg сообщает, что большой ущерб российскому бюджету наносит также то, что Россия продает сырую нефть марки Urals своим "дружественным" странам с большими скидками. Спрос на сырую нефть со скидками, установленными Россией, увеличился после того, как западные страны установили потолок цен на российскую нефть.
Именно поэтому налоговые поступления в российский бюджет значительно сократились. Следует напомнить, что до развязанной Россией войны в Украине именно продажа энергоресурсов в Европу была основным источником доходов России, что обеспечивало значительный бюджетный профицит государственного бюджета РФ.
Когда Россия начала войну в Украине, западные страны ввели ряд санкций против страны-агрессора, в том числе в энергетической сфере. Из-за этого за последний год Россия потеряла свой основной рынок энергоресурсов - Европу, что повлекло за собой потерю очень больших доходов. Поэтому Россия продает свои нефть и газ азиатским странам, включая Китай и Индию, которые покупают их с большими скидками, что невыгодно для России.
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