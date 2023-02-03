Из-за падения доходов Россия примет "срочные меры" по заполнению дыр в бюджете

Именно поэтому налоговые поступления в российский бюджет значительно сократились. Следует напомнить, что до развязанной Россией войны в Украине именно продажа энергоресурсов в Европу была основным источником доходов России, что обеспечивало значительный бюджетный профицит государственного бюджета РФ.

Когда Россия начала войну в Украине, западные страны ввели ряд санкций против страны-агрессора, в том числе в энергетической сфере. Из-за этого за последний год Россия потеряла свой основной рынок энергоресурсов - Европу, что повлекло за собой потерю очень больших доходов. Поэтому Россия продает свои нефть и газ азиатским странам, включая Китай и Индию, которые покупают их с большими скидками, что невыгодно для России.