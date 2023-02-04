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В Даугавпилсе пожар унес жизнь человека

rus.tvnet.lv/LETA
В Даугавпилсе пожар унес жизнь человека
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу в Даугавпилсе в результате пожара погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В 16:34 спасатели получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе. На месте происшествия было установлено, что жилой дом горит открытым пламенем на площади 80 квадратных метров. При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал один человек.

Также спасатели обнаружили в доме тело погибшего.

В субботу утром поступил вызов на пожар в двенадцатиэтажном доме на ул. Маскавас в Риге. На месте происшествия было установлено, что в одной из квартир на четвертом этаже горят бытовые вещи на площади 15 квадратных метров.

Пожарные с помощью спасательных масок вывели из заполненного дымом здания десять человек, среди они был один пострадавший. Также было эвакуировано еще 22 человека.

За прошедшие сутки VUGD получила 42 вызова, в том числе 12 на пожары и 24 на спасательные работы.

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