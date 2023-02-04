В пятницу в Даугавпилсе в результате пожара погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Даугавпилсе пожар унес жизнь человека
В 16:34 спасатели получили вызов на пожар в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе. На месте происшествия было установлено, что жилой дом горит открытым пламенем на площади 80 квадратных метров. При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал один человек.
Также спасатели обнаружили в доме тело погибшего.
В субботу утром поступил вызов на пожар в двенадцатиэтажном доме на ул. Маскавас в Риге. На месте происшествия было установлено, что в одной из квартир на четвертом этаже горят бытовые вещи на площади 15 квадратных метров.
Пожарные с помощью спасательных масок вывели из заполненного дымом здания десять человек, среди они был один пострадавший. Также было эвакуировано еще 22 человека.
За прошедшие сутки VUGD получила 42 вызова, в том числе 12 на пожары и 24 на спасательные работы.
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