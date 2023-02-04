Если Евросоюз в новом пакете санкций запретит поставку всего необходимого для производства закваски, то российский рынок может остаться без сметаны, сообщает The Moscow Times со ссылкой на основателя сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергея Бачина.
"Тотальная зависимость". Россия из-за санкций может остаться без сметаны
"Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня", - сказал Бачин в интервью РБК.
По его словам, 90% российского рынка занимает импортная закваска, и в стране "не хватает биофабрик для производства этих веществ". В России молочную закваску производят только небольшие предприятия. Производство молочной закваски в России "провалилось" в конце 80-х и начале 90-х годов.
"Россия в тот момент оказалась в плохой экономической ситуации, и этот вызов вообще никак не был отработан", - отметил предприниматель.
В данный момент молочная сфера России в критической ситуации не находится, так как производители сумели решить проблемы с упаковкой и оборудованием, актуальные весной 2022 года. Альтернативы европейским поставкам были найдены в "дружественных России странах".
"Молочная промышленность такова, что многие технические элементы заводов и ферм можно закупить не только в Европе, но также в Китае и Турции. Так что замену найти можно, если ты вовремя об этом думаешь и ищешь новых поставщиков", - пояснил Бачин.
Он отметил, что Россия до введения санкций производила картон, который отправляла в Финляндию, где его резали и делали упаковку. Теперь это делается в России, поэтому молочные продукты сохранили то же качество упаковки, которое было ранее.
Однако, несмотря на решение этой проблемы, нехватка закваски - очень серьезная проблема, так как других альтернатив поставки нет. Чтобы исправить эту ситуацию, требуется увеличить производство внутри России, однако на это нужно много времени.
Холдинг "АгриВолга" - крупнейший производитель мясных и молочных продуктов в России. Он занимает порядка 40% рынка органических продуктов.
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