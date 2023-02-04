"Тотальная зависимость". Россия из-за санкций может остаться без сметаны

"Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня", - сказал Бачин в интервью РБК.

По его словам, 90% российского рынка занимает импортная закваска, и в стране "не хватает биофабрик для производства этих веществ". В России молочную закваску производят только небольшие предприятия. Производство молочной закваски в России "провалилось" в конце 80-х и начале 90-х годов.

"Россия в тот момент оказалась в плохой экономической ситуации, и этот вызов вообще никак не был отработан", - отметил предприниматель.

В данный момент молочная сфера России в критической ситуации не находится, так как производители сумели решить проблемы с упаковкой и оборудованием, актуальные весной 2022 года. Альтернативы европейским поставкам были найдены в "дружественных России странах".

"Молочная промышленность такова, что многие технические элементы заводов и ферм можно закупить не только в Европе, но также в Китае и Турции. Так что замену найти можно, если ты вовремя об этом думаешь и ищешь новых поставщиков", - пояснил Бачин.

Он отметил, что Россия до введения санкций производила картон, который отправляла в Финляндию, где его резали и делали упаковку. Теперь это делается в России, поэтому молочные продукты сохранили то же качество упаковки, которое было ранее.

Однако, несмотря на решение этой проблемы, нехватка закваски - очень серьезная проблема, так как других альтернатив поставки нет. Чтобы исправить эту ситуацию, требуется увеличить производство внутри России, однако на это нужно много времени.

Холдинг "АгриВолга" - крупнейший производитель мясных и молочных продуктов в России. Он занимает порядка 40% рынка органических продуктов.