Произошел очередной обмен пленными; освобождены несколько защитников Мариуполя

Среди пленных, которые вернулись в Украину, 87 солдат, в числе которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с бахмутского направления, сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Украину доставлены также останки погибших иностранных добровольцев Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу. А также останки добровольца, который в свое время служил во французском легионе, а после вторжения России отправился на фронт, чтобы воевать на стороне Украины.

Министерство обороны России, в свою очередь, отметило, что в Россию из Украины вернулись и люди "чувствительной категории" и что это произошло благодаря усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.

В этом году первый обмен пленными состоялся в начале января. Тогда стороны обменяли по 50 человек каждая.

В настоящее время в российском плену находится более 3000 солдат Украины, свидетельствуют расчеты уполномоченной Алены Вербицкой. Еще 15 000 человек, в том числе гражданских, считаются без вести пропавшими.