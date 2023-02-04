Украина и Россия провели крупнейший в этом году обмен пленными в субботу, 4 февраля, объявили должностные лица Киева и Москвы. В Украину вернулись 116 пленных, а в Россию - 63.
Произошел очередной обмен пленными; освобождены несколько защитников Мариуполя
Среди пленных, которые вернулись в Украину, 87 солдат, в числе которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с бахмутского направления, сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Украину доставлены также останки погибших иностранных добровольцев Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу. А также останки добровольца, который в свое время служил во французском легионе, а после вторжения России отправился на фронт, чтобы воевать на стороне Украины.
Министерство обороны России, в свою очередь, отметило, что в Россию из Украины вернулись и люди "чувствительной категории" и что это произошло благодаря усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.
В этом году первый обмен пленными состоялся в начале января. Тогда стороны обменяли по 50 человек каждая.
В настоящее время в российском плену находится более 3000 солдат Украины, свидетельствуют расчеты уполномоченной Алены Вербицкой. Еще 15 000 человек, в том числе гражданских, считаются без вести пропавшими.
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