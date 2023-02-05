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Министр обороны Украины Резников на следующей неделе может покинуть должность

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Министр обороны Украины Резников на следующей неделе может покинуть должность
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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: MICHAEL PROBST/AP

Министр обороны Украины Алексей Резников на следующей неделе может покинуть свою должность, и его место может занять нынешний руководитель разведывательной службы Кирилл Буданов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации источников, сейчас обсуждается, на какую должность Резникова назначить, так как в канцелярии президента никто не сомневается, что "ему нужно остаться в команде".

Как вариант рассматривается, что Резников станет новым министром юстиции. По данным издания, действующего министра Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран.

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