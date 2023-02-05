Министр обороны Украины Алексей Резников на следующей неделе может покинуть свою должность, и его место может занять нынешний руководитель разведывательной службы Кирилл Буданов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Министр обороны Украины Резников на следующей неделе может покинуть должность
Министр обороны Украины Резников на следующей неделе может покинуть должность
По информации источников, сейчас обсуждается, на какую должность Резникова назначить, так как в канцелярии президента никто не сомневается, что "ему нужно остаться в команде".
Как вариант рассматривается, что Резников станет новым министром юстиции. По данным издания, действующего министра Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран.
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