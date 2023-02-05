Новое обвинение Римшевича связано с фальшивым Covid-сертификатом

De Facto о новом расследовании против Римшевича из неофициальных источников,= знало уже год назад, но бывший президент Банка Латвии отрицал это. В феврале 2022 года на вопрос, не свидетельствовал ли он в деле о возможной покупке сертификата Covid-19 или же, может, сам покупал такой, Римшевич лаконично ответил: "Нет".

Однако в конце прошлого года дело из Государственной полиции попало в прокуратуру, в которой передаче De Facto официально подтвердили: дело это о предоставлении противоправных благ лицу для совершения им какого-либо незаконного действия и, возможно, использовании поддельного документа. Вскоре после этого Римшевичу предъявили обвинение по делу.

Однако Римшевич по-прежнему отрицал это и на этой неделе. На просьбу прокомментировать информацию De Facto, что ему выдано обвинение в использовании поддельного сертификата вакцинации, бывшее должностное лицо ответило: "Не выдано, не знаю ничего такого!".

Уточняющих вопросов Римшевич избегал - сначала пытался скрыться от камеры De Facto, а потом пояснил, что не хочет ничего говорить, потому что это не будет показано в телеэфире: "Я уже могу вам все рассказать, но вы ничего не скажете, понимаете? В этом и проблема. (...) Я вам скажу: я расскажу вам все, но вы ничего не скажете. (...) Ну, пусть все это закончится, да, и тогда, как говорят, будем думать. Сейчас комментариев нет".

Адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис, который защищает его по делу о возможном влиянии на свидетеля, на вопрос De Facto, оказывает ли он юридическую помощь Римшевичу по делу о сертификате вакцинации, ответил, что сейчас не может это комментировать.