Экс-премьер Ирана Мусави призвал к "фундаментальным переменам"

Один из наиболее значимых политиков-реформаторов в Иране, бывший глава правительства страны Мир-Хосейн Мусави призвал к "фундаментальным переменам", которые должны стать следствием многомесячных протестов против руководства в Тегеране. "Иран и иранцы нуждаются в фундаментальных переменах и готовы к ним", - написал 81-летний политик в заявлении, опубликованном на его сайте и распространенном местными СМИ в воскресенье, 5 февраля.

По словам Мусави, в основе протестов, вызванных смертью молодой курдиянки Махсы Амини после ее ареста полицией нравов в середине сентября 2022 года, лежат "взаимосвязанные кризисы". Это "экономический, экологический, социальный, легитимный, культурный и медийный кризисы", - указывает он. Известный реформатор считает нынешнюю "структуру" иранской власти "несостоятельной" и предлагает провести "свободный и честный референдум" о возможной новой конституции. Как и во время исламской революции 1979 года, народ имеет "право на фундаментальные пересмотры, чтобы проложить ... путь к свободе, справедливости, демократии и развитию" Ирана, заявил Мусави.