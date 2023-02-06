Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сообщается о сотнях погибших

В нескольких турецких и сирийских городах обрушились здания. Только в провинции Малатья на востоке Турции рухнули 140 зданий. "Анадолу" сообщает, что после землетрясения в ряде турецких районов произошли пожары на предприятиях в офисных зданиях. Местное частное информационное агентство IHA пишет о взрыве на газопроводе в провинции Хатай. В результате землетрясения также была разрушена историческая крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет "Медуза". В Сирии повреждена цитадель Алеппо, также внесенная в этот список. В 2021 году цитадель, пострадавшую во время гражданской войны, уже восстанавливали после повреждений.

В Турции объявлено чрезвычайное положение. Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и сказал, что Турция готова принять международную помощь.

Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

Президент Эгил Левитс написал сегодня утром в Twitter, что в мыслях он вместе с пострадавшими от землетрясения и спасателями.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Произошедшее в Турции землетрясение называют одним из сильнейших за последние годы. Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.