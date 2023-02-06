По меньшей мере 600 человек погибли и сотни получили ранения в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, сообщает DW со ссылкой на официальные лица.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сообщается о сотнях погибших
Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км, вблизи города Газиантеп. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии.
Damaging M7.8 EQ hit southern Turkey near the Syrian border ~4am local time. PAGER is red for this event; extensive damage is probable. Our hearts go out to those affected. See @Kandilli_info for local info. https://t.co/dMyc6ZVrE1 https://t.co/0OxrznZf1v pic.twitter.com/eco071JqVm— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023
По последним данным, в Турции погибли по меньшей мере 284 человек, более 2000 получили ранения. В Сирии погибли по меньшей мере 230 человек, 639 человека получили ранения, сообщает государственное телевидение в Дамаске, ссылаясь на министерство здравоохранения. В свою очередь благотворительная организация SAMS, которая работает в регионах, контролируемых повстанцами, сообщила более чем о 100 погибших на этих территориях.
Another Video- First video is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#earthquake in #Şanlıurfa#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/mVxNorZ0j0— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023
В нескольких турецких и сирийских городах обрушились здания. Только в провинции Малатья на востоке Турции рухнули 140 зданий. "Анадолу" сообщает, что после землетрясения в ряде турецких районов произошли пожары на предприятиях в офисных зданиях. Местное частное информационное агентство IHA пишет о взрыве на газопроводе в провинции Хатай. В результате землетрясения также была разрушена историческая крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет "Медуза". В Сирии повреждена цитадель Алеппо, также внесенная в этот список. В 2021 году цитадель, пострадавшую во время гражданской войны, уже восстанавливали после повреждений.
В Турции объявлено чрезвычайное положение. Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и сказал, что Турция готова принять международную помощь.
Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.
Президент Эгил Левитс написал сегодня утром в Twitter, что в мыслях он вместе с пострадавшими от землетрясения и спасателями.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Произошедшее в Турции землетрясение называют одним из сильнейших за последние годы. Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.
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