"Грэмми-2023": Бейонсе - самая титулованная певица в истории премии

Бейонсе получила награды в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня" и "Лучший танцевальный/электронный альбом". Теперь в ее коллекции 32 статуэтки.

Таким образом она стала самой титулованной певицей в истории премии "Грэмми".

Она обошла по числу премий "Грэмми" покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем в течение 20 лет.

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, а также своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой. Ранее она упоминала, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.

Неожиданной стала награда в категории "Песня года", которую получила 73-летняя легендарная блюзовая певица Бонни Райт за трек Just Like That.