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"Грэмми-2023": Бейонсе - самая титулованная певица в истории премии

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"Грэмми-2023": Бейонсе - самая титулованная певица в истории премии
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Бейонсе (Beyoncé)
Бейонсе (Beyoncé) Фото: AFP / Scanpix

В ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Популярная исполнительница Бейонсе (Beyoncé) стала обладательницей самого большого числа наград в истории премии, получив 32-ю статуэтку.

Бейонсе получила награды в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня" и "Лучший танцевальный/электронный альбом". Теперь в ее коллекции 32 статуэтки.

Таким образом она стала самой титулованной певицей в истории премии "Грэмми".

Она обошла по числу премий "Грэмми" покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем в течение 20 лет.

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, а также своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой. Ранее она упоминала, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.

Неожиданной стала награда в категории "Песня года", которую получила 73-летняя легендарная блюзовая певица Бонни Райт за трек Just Like That. 

Статуэтку за победу в номинации "Запись года" забрала Лиззо за песню About Damn Time.

  • Лучшая песня - Bonnie Raitt, Just Like That
  • Лучшее музыкальное видео - Taylor Swift, All Too Well
  • Лучшее сольное поп-исполнение - Adele, Easy On Me
  • Лучший новый артист - Samara Joy
  • Альбом года - Harry Styles, Harry's House
  • Лучшая танцевальная запись - Beyoncé, Break My Soul
  • Лучшее R&B-исполнение - Muni Long, Hrs & Hrs
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой - Sam Smith & Kim Petras, Unholy
  • Лучший традиционный вокальный поп-альбом - Michael Bublé, Higher
  • Лучшая R&B-песня - Beyoncé, Cuff It
  • Лучшее традиционное R&B-исполнение - Beyoncé, Plastic Off The Sofa
  • Лучший прогрессивный R&B-альбом - Steve Lacy, Gemini Rights
  • Лучший R&B-альбом - Robert Glasper, Black Radio III
  • Лучшее рэп-исполнение - Kendrick Lamar, The Heart Part 5
  • Лучшее исполнение мелодичного рэпа - Future Featuring Drake & Tems, Wait For U
  • Лучшая рэп-песня - Kendrick Lamar, The Heart Part 5
  • Лучший рэп-альбом - Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers
  • Лучшая рок-песня - Brandi Carlile, Broken Horses
  • Лучший рок-альбом - Оззи Осборн, Patient Number 9
  • Лучший латинский рок или альтернативный альбом - Rosalía, Motomami
  • Лучший музыкальный фильм - Jazz Fest: A New Orleans Story

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