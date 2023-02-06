В ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Популярная исполнительница Бейонсе (Beyoncé) стала обладательницей самого большого числа наград в истории премии, получив 32-ю статуэтку.
"Грэмми-2023": Бейонсе - самая титулованная певица в истории премии
Бейонсе получила награды в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня" и "Лучший танцевальный/электронный альбом". Теперь в ее коллекции 32 статуэтки.
Таким образом она стала самой титулованной певицей в истории премии "Грэмми".
Она обошла по числу премий "Грэмми" покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем в течение 20 лет.
Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, а также своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой. Ранее она упоминала, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.
Неожиданной стала награда в категории "Песня года", которую получила 73-летняя легендарная блюзовая певица Бонни Райт за трек Just Like That.
Статуэтку за победу в номинации "Запись года" забрала Лиззо за песню About Damn Time.
- Лучшая песня - Bonnie Raitt, Just Like That
- Лучшее музыкальное видео - Taylor Swift, All Too Well
- Лучшее сольное поп-исполнение - Adele, Easy On Me
- Лучший новый артист - Samara Joy
- Альбом года - Harry Styles, Harry's House
- Лучшая танцевальная запись - Beyoncé, Break My Soul
- Лучшее R&B-исполнение - Muni Long, Hrs & Hrs
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой - Sam Smith & Kim Petras, Unholy
- Лучший традиционный вокальный поп-альбом - Michael Bublé, Higher
- Лучшая R&B-песня - Beyoncé, Cuff It
- Лучшее традиционное R&B-исполнение - Beyoncé, Plastic Off The Sofa
- Лучший прогрессивный R&B-альбом - Steve Lacy, Gemini Rights
- Лучший R&B-альбом - Robert Glasper, Black Radio III
- Лучшее рэп-исполнение - Kendrick Lamar, The Heart Part 5
- Лучшее исполнение мелодичного рэпа - Future Featuring Drake & Tems, Wait For U
- Лучшая рэп-песня - Kendrick Lamar, The Heart Part 5
- Лучший рэп-альбом - Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers
- Лучшая рок-песня - Brandi Carlile, Broken Horses
- Лучший рок-альбом - Оззи Осборн, Patient Number 9
- Лучший латинский рок или альтернативный альбом - Rosalía, Motomami
- Лучший музыкальный фильм - Jazz Fest: A New Orleans Story
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