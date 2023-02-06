В воскресенье, 5 февраля, на реке Лиелупе перевернулась лодка, в результате погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Лиелупе перевернулась лодка, утонули два человека
Трагедия произошла в Салской волости Марупского края. Спасатели достали из водоема двух погибших, которые были переданы Государственной полиции.
В воскресенье днем помощь спасателей также потребовалась в Яунгулбенской волости Гулбенского края, где под лед в канаве провалились две лошади. Лед был распилен бензопилой, чтобы животных можно было вытащить на берег с помощью веревки.
В субботу спасатели достали провалившегося под лед человека из водоема в Яунпиебалгской волости Цесисского края. Вызванные медики констатировали его смерть.
VUGD снова напоминает, что находиться на льду водоемов очень опасно. Визуально оцениваемая толщина льда может ввести в заблуждение, так как частая смена погодных условий, чередование мороза и оттепели, снижает прочность льда.
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