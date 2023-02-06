В Лиелупе перевернулась лодка, утонули два человека

Трагедия произошла в Салской волости Марупского края. Спасатели достали из водоема двух погибших, которые были переданы Государственной полиции.

В воскресенье днем помощь спасателей также потребовалась в Яунгулбенской волости Гулбенского края, где под лед в канаве провалились две лошади. Лед был распилен бензопилой, чтобы животных можно было вытащить на берег с помощью веревки.

В субботу спасатели достали провалившегося под лед человека из водоема в Яунпиебалгской волости Цесисского края. Вызванные медики констатировали его смерть.

VUGD снова напоминает, что находиться на льду водоемов очень опасно. Визуально оцениваемая толщина льда может ввести в заблуждение, так как частая смена погодных условий, чередование мороза и оттепели, снижает прочность льда.