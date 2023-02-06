Суд в РФ заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии

Известно, что приговор был вынесен в РФ заочно, так как Вероника Белоцерковская находится за границей. Ранее у нее арестовали имущество на сумму 153 миллиона рублей.

Напомним, дело на блогера было заведено из-за ее постов в Instagram. По версии следствия, в них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".

СМИ сообщают, что Ника Белоцерковская стала одной из первых заочно осужденных по статье о "фейках" про армию. 1 февраля Басманный суд дал восемь лет колонии заочно журналисту Александру Невзорову. Ранее блогера признали в РФ "иноагентом".

Ника Белоцерковская отреагировала на приговор в соцсетях:

"И за девятую заповедь девять и получила. 9 лет. Что удивительно - больше всех по этой великолепной статье.

Пребываю, с одной стороны, в недоумении, а с другой, конечно, горжусь. Какая же я, ***, опасная!".

В конце января журналист и кулинарный блогер Ника Белоцерковская в соцсетях анонсировала "гастрономический благотворительный ужин", который она организовала у себя дома совместно с бизнесменом Евгением Чичваркиным. Ужин прошел 27 января, на него пускали по билетам стоимостью 10 000 евро, а все вырученные средства отправились в Украину. На них были приобретены лекарства.