Белоцерковская и Чичваркин организуют благотворительный ужин: билет стоит 10 000 евро

"В гости едет несравненный Евгений Чичваркин! И чтобы нам не обниматься вдвоем в этот предельно печальный период, мы решили обниматься со смыслом", - написала она в Instagram.

Ника Белоцерковская, которая признана в РФ "иноагентом", объявила, что на ужин, который состоится 27 января, будут пускать по билетам стоимостью 10 000 евро, а все вырученные средства отправятся в Украину. На них будут приобретены лекарства.

"Зеленая парадная комната, подсвечники (XVIII век), крахмальные скатерти, фамильное серебро, звонкий хрусталь, море в лучах заката и божественный сет для гурманов из пяти-шести перемен (не считая легких закусок). Все нашими волшебными ручками", - написала Ника.

После изысканного ужина гостей ожидают танцы.

Напомним, российский предприниматель Евгений Чичваркин, будучи в Риге, в августе 2022 года пригласил на барбекю по случаю Дня независимости Украины беженцев и тех, кто им помогает.