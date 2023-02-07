Вы, должно быть, замечали, что иногда другие посетители ведут себя не к месту, где находятся. Портал Insider собрал ошибки клиентов, которые мешают и персоналу, и другим посетителям.
Чего нельзя делать, обедая в ресторанах и кафе: объясняют сотрудники заведений
Ужин перед закрытием ресторана
Бесспорно, сотрудники кафе и ресторанов не выносят того факта, когда незадолго до закрытия заведения приходит компания и надеется на полные столы.
Если вы прибыли за 10 минут до закрытия кафе, скорее всего, кухня уже прибрана, духовки выключены, а заготовки разложены на хранение.
Уважая свое время, а также персонал, планируйте свой прием пищи вовремя. Правда, во многих заведениях, когда вы приходите незадолго до закрытия, официант информирует вас о том, что кухня не принимает заказы с определенного времени.
Не следить за своими детьми
Часто наблюдаются ситуации, когда родители позволяют своим детям свободно бегать по ресторану. Это не только создает негативное впечатление о ребенке и его родителях, но и опасно, так как ребенок может задевать столы, натыкаться на официантов, несущих полные подносы.
Хотя понятно, что родители хотят отдыхать, им также необходимо присматривать за детьми, когда они сидят за столом, ведь играть со столовыми приборами, стаканами и декором также недопустимо.
Оставлять на столе использованные носовые платки
Да, салфетки, которые вы использовали, остаются на тарелке после еды, потому что это связано с процессом еды. Однако не оставляйте использованные носовые платки в качестве бонуса официанту - это негигиенично и неэтично. Если до сих пор вы могли клали их в карман, делайте это и в ресторане, пишет издание.
Намеренно мусорить
К сожалению, есть категория людей, которые считают, что за столом они могут делать все, потому что они платят за услугу. Тканевые салфетки на полу, бумажные салфетки, набитые в стаканы, еда на скатерти, на полу - так ведет себя цивилизованное общество? Будьте вежливы и соблюдайте этикет.
Принимать ресторан за "склад"
После основательного шоппинга в торговом центре понятно, что хочется присесть и побаловать себя вкусной едой. Однако, если у вас руки заняты сумками или коробками, стоит подумать о том, лучше ли сначала отнести покупки домой или, например, в машину.
Разговоры по телефону и общение с официантом одномеменно
Физически это реально, а как насчет вежливости? В то же время, разговаривая по телефону и пытаясь что-то сказать официанту, вы показываете, что человек, который вас обслуживает, далеко не так важен, как человек на другом конце провода. Но ведь это вы тот, кто хочет заказать и вкусно поесть, верно? Если звонок важен, завершите разговор и только потом обращайтесь к официанту.
Винить официанта в том, что все столики заняты
Если вы решили посетить популярный ресторан или кафе в "час пик", а все столики заняты, не вините в этом официанта, который "заставил" вас ждать. Понятно, что вы, вероятно, очень голодны, но другие гости тоже.
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