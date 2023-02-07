Чего нельзя делать, обедая в ресторанах и кафе: объясняют сотрудники заведений

Да, салфетки, которые вы использовали, остаются на тарелке после еды, потому что это связано с процессом еды. Однако не оставляйте использованные носовые платки в качестве бонуса официанту - это негигиенично и неэтично. Если до сих пор вы могли клали их в карман, делайте это и в ресторане, пишет издание.

Намеренно мусорить

К сожалению, есть категория людей, которые считают, что за столом они могут делать все, потому что они платят за услугу. Тканевые салфетки на полу, бумажные салфетки, набитые в стаканы, еда на скатерти, на полу - так ведет себя цивилизованное общество? Будьте вежливы и соблюдайте этикет.

Принимать ресторан за "склад"

После основательного шоппинга в торговом центре понятно, что хочется присесть и побаловать себя вкусной едой. Однако, если у вас руки заняты сумками или коробками, стоит подумать о том, лучше ли сначала отнести покупки домой или, например, в машину.

Разговоры по телефону и общение с официантом одномеменно

Физически это реально, а как насчет вежливости? В то же время, разговаривая по телефону и пытаясь что-то сказать официанту, вы показываете, что человек, который вас обслуживает, далеко не так важен, как человек на другом конце провода. Но ведь это вы тот, кто хочет заказать и вкусно поесть, верно? Если звонок важен, завершите разговор и только потом обращайтесь к официанту.

Винить официанта в том, что все столики заняты

Если вы решили посетить популярный ресторан или кафе в "час пик", а все столики заняты, не вините в этом официанта, который "заставил" вас ждать. Понятно, что вы, вероятно, очень голодны, но другие гости тоже.