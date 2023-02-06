Портал RUS TVNET совместно с Балтийским центром развития СМИ приглашает всех желающих принять участие в медийном марафоне, который пройдет в редакции TVNET GRUPA 18 февраля и заочно продлится до конца марта 2023 года.
RUS TVNET приглашает на бесплатный интенсив по журналистике
У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваша мотивация учиться создавать журналистские материалы.
Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.
Цель нашего интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных граждан и профессиональных журналистов. После краткого, но интенсивного совместного обучения желающие получат возможность внести свой вклад в содержание СМИ.
"В эпоху соцсетей, когда каждый стал сам себе журналистом, а профессионалы нередко черпают идеи для своих сюжетов и локальные новости именно из соцсетей, мы поняли, что обеим сторонам нужно познакомиться. Мы решили выйти за рамки обычных тренингов и предлагаем всем желающим удочки, а не просто рыбу", – отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.
"Нам часто пишут в комментариях, что мы освещаем не те темы и не так, стоит обратить внимание на то и это. Мы всегда приветствуем продуктивное взаимодействие с нашими читателями и готовы дать возможность попробовать свои силы в качестве авторов на площадке RUS TVNET. Мы выступаем за образованное, ответственное и открытое общество, и эта школа журналистики – один из примеров наших ценностей в действии", – добавляет главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич.
Что мы предлагаем:
- День бесплатных семинаров 18 февраля в редакции RUS TVNET;
- Планерки с редакцией, на которых опытные журналисты помогут довести идею до публикации;
- Гонорарный фонд – все опубликованные материалы будут оплачены;
- Получение новых практических навыков, которые помогут вам добиться успеха и в других сферах;
- Новые знакомства и контакты в СМИ Латвии.
Чего мы ждем:
- Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
- Идеи, как и в какую сторону нужно развивать наши СМИ, и готовность это обсуждать;
- Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.
Как принять участие?
Необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/gz6hBCEgZm1WfzTAA!
Срок приема заявок – до 15 февраля 2023 года.
План дня на 18 февраля в редакции TVNET GRUPA
- 09:00 Сбор, регистрация, кофе. Короткая экскурсия по редакции
- 09:40 Вступительное слово, план на день
- 10:00 Shitstorm как новая норма. Роль журналистики в эпоху всеобщего замешательства. Чего хочет главный редактор (Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET)
- 10:30 Вопросы и ответы
- 11:00 Как начать получать удовольствие от политики? Как сделать ее интересной для широкой аудитории? Почему важно писать об этом? (Артём Липин, журналист RUS TVNET)
- 11:30 Вопросы и ответы
- 12:00 Советы и рекомендации по работе с текстом. Советы опытного журналиста (Раиса Смирнова, журналист RUS TVNET)
- 12:30 Вопросы и ответы
- 13:00 Кофе-брейк (20 минут)
- 13:20 Презентация. Что такое питчинг и как его делать? Простые инструменты для презентации своей идеи (Виктория Терентьева, журналист, менеджер медийных проектов)
- 13:40 "Мы танцуем в TikTok". Как рассказать историю в социальных сетях? Введение в цифровую журналистику (Лиана Арита Епифанова, руководитель проектов социальных медиа RUS TVNET)
- 14:10 Вопросы и ответы
- 14:40 Работа со звуком. Что такое подкаст, как он работает и почему мне нужно попробовать сделать это? (Представитель студии подкастов Libo/Libo)
- 15:15 Вопросы и ответы
- 15:45 Кофе-брейк/брейнсторм по питчингу. Продумайте свою идею для статьи и сделайте прямое предложение СМИ по предложенному шаблону (питч идеи)
- 16:15 Питчинг-сессия. Идеи слушателей школы. Получение обратной связи и дискуссия
- 17:30 Завершение дня. Вопросы и ответы.
Организаторы приглашают присоединиться к интенсиву всех интересующихся медиасферой. Ссылка на событие в Facebook!
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