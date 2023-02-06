RUS TVNET приглашает на бесплатный интенсив по журналистике

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваша мотивация учиться создавать журналистские материалы.

Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Цель нашего интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных граждан и профессиональных журналистов. После краткого, но интенсивного совместного обучения желающие получат возможность внести свой вклад в содержание СМИ.

"В эпоху соцсетей, когда каждый стал сам себе журналистом, а профессионалы нередко черпают идеи для своих сюжетов и локальные новости именно из соцсетей, мы поняли, что обеим сторонам нужно познакомиться. Мы решили выйти за рамки обычных тренингов и предлагаем всем желающим удочки, а не просто рыбу", – отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.