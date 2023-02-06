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RUS TVNET приглашает на бесплатный интенсив по журналистике

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RUS TVNET приглашает на бесплатный интенсив по журналистике
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Фото: BCME/RUS TVNET

Портал RUS TVNET совместно с Балтийским центром развития СМИ приглашает всех желающих принять участие в медийном марафоне, который пройдет в редакции TVNET GRUPA 18 февраля и заочно продлится до конца марта 2023 года.

У нас нет ограничений по опыту и возрасту, главное – ваша мотивация учиться создавать журналистские материалы.

Самые активные участники получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ.

Цель нашего интенсива – познакомиться и обменяться опытом активных граждан и профессиональных журналистов. После краткого, но интенсивного совместного обучения желающие получат возможность внести свой вклад в содержание СМИ.

"В эпоху соцсетей, когда каждый стал сам себе журналистом, а профессионалы нередко черпают идеи для своих сюжетов и локальные новости именно из соцсетей, мы поняли, что обеим сторонам нужно познакомиться. Мы решили выйти за рамки обычных тренингов и предлагаем всем желающим удочки, а не просто рыбу", – отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

"Нам часто пишут в комментариях, что мы освещаем не те темы и не так, стоит обратить внимание на то и это. Мы всегда приветствуем продуктивное взаимодействие с нашими читателями и готовы дать возможность попробовать свои силы в качестве авторов на площадке RUS TVNET. Мы выступаем за образованное, ответственное и открытое общество, и эта школа журналистики – один из примеров наших ценностей в действии", – добавляет главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич

Что мы предлагаем:

  • День бесплатных семинаров 18 февраля в редакции RUS TVNET;
  • Планерки с редакцией, на которых опытные журналисты помогут довести идею до публикации;
  • Гонорарный фонд – все опубликованные материалы будут оплачены;
  • Получение новых практических навыков, которые помогут вам добиться успеха и в других сферах;
  • Новые знакомства и контакты в СМИ Латвии.

Чего мы ждем:

  • Любознательность и готовность выслушать другую точку зрения;
  • Идеи, как и в какую сторону нужно развивать наши СМИ, и готовность это обсуждать;
  • Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.

Как принять участие?

Необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/gz6hBCEgZm1WfzTAA!

Срок приема заявок – до 15 февраля 2023 года.

План дня на 18 февраля в редакции TVNET GRUPA

  • 09:00 Сбор, регистрация, кофе. Короткая экскурсия по редакции
  • 09:40 Вступительное слово, план на день
  • 10:00 Shitstorm как новая норма. Роль журналистики в эпоху всеобщего замешательства. Чего хочет главный редактор (Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET)
  • 10:30 Вопросы и ответы
  • 11:00 Как начать получать удовольствие от политики? Как сделать ее интересной для широкой аудитории? Почему важно писать об этом? (Артём Липин, журналист RUS TVNET)
  • 11:30 Вопросы и ответы
  • 12:00 Советы и рекомендации по работе с текстом. Советы опытного журналиста (Раиса Смирнова, журналист RUS TVNET)
  • 12:30 Вопросы и ответы
  • 13:00 Кофе-брейк (20 минут)
  • 13:20 Презентация. Что такое питчинг и как его делать? Простые инструменты для презентации своей идеи (Виктория Терентьева, журналист, менеджер медийных проектов)
  • 13:40 "Мы танцуем в TikTok". Как рассказать историю в социальных сетях? Введение в цифровую журналистику (Лиана Арита Епифанова, руководитель проектов социальных медиа RUS TVNET)
  • 14:10 Вопросы и ответы
  • 14:40 Работа со звуком. Что такое подкаст, как он работает и почему мне нужно попробовать сделать это? (Представитель студии подкастов Libo/Libo)
  • 15:15 Вопросы и ответы
  • 15:45 Кофе-брейк/брейнсторм по питчингу. Продумайте свою идею для статьи и сделайте прямое предложение СМИ по предложенному шаблону (питч идеи)
  • 16:15 Питчинг-сессия. Идеи слушателей школы. Получение обратной связи и дискуссия
  • 17:30 Завершение дня. Вопросы и ответы.

Организаторы приглашают присоединиться к интенсиву всех интересующихся медиасферой. Ссылка на событие в Facebook!

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