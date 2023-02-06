На выходных в Государственную полицию поступил вызов в многоквартирный дом в Елгаве, где в квартире был заперт шестилетний ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения, а также мать ребенка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла объяснить, что произошло. Оперативные службы разрешили ситуацию, проникли в квартиру и возбудили дело об административном правонарушении в отношении матери ребенка.
Пьяная мать заперла шестилетнего ребенка в своей квартире в Елгаве
4 февраля около 04:30 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Елгаве оперативным службам требуется помощь Государственной полиции - в квартире находится маленький ребенок, который не может открыть дверь квартиры.
Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в подъезд, они заметили сидящую на полу женщину, которая объяснила, что вышла из квартиры, дверь захлопнулась, а ее шестилетняя дочь осталась в квартире. За дверью был слышен детский голос.
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы решили проникнуть в квартиру через окно первого этажа, и это им удалось, однако пожарные обнаружили, что дверь заперта на два отдельных замка, из которых удалось открыть только один, при этом ключ от другого замка не нашли. Женщину попросили разрешить проверить ее сумочку, где ключи были найдены, после чего дверь была открыта.
Женщина явно находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла объяснить, что произошло, а также ответить на вопросы сотрудников полиции. В ее крови было обнаружено 2,92 промилле алкоголя.
Учитывая тот факт, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была не в состоянии позаботиться о ребенке, девочку передали родственнице.
В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении за оставление без присмотра ребенка в возрасте до семи лет. За такое административное правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 210 евро.
Государственная полиция напоминает, что родители или лицо, под опеку или присмотр которого передан ребенок, обязаны не оставлять ребенка в возрасте до семи лет одного.
Государственная полиция призывает жителей не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях - если есть подозрение, что ребенок в семье не получает должного ухода или находится в опасности. В полиции подчеркивают, что одна из самых ответственных и важных задач родителей - забота о жизни и безопасности детей.
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