Пьяная мать заперла шестилетнего ребенка в своей квартире в Елгаве

4 февраля около 04:30 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Елгаве оперативным службам требуется помощь Государственной полиции - в квартире находится маленький ребенок, который не может открыть дверь квартиры.

Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в подъезд, они заметили сидящую на полу женщину, которая объяснила, что вышла из квартиры, дверь захлопнулась, а ее шестилетняя дочь осталась в квартире. За дверью был слышен детский голос.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы решили проникнуть в квартиру через окно первого этажа, и это им удалось, однако пожарные обнаружили, что дверь заперта на два отдельных замка, из которых удалось открыть только один, при этом ключ от другого замка не нашли. Женщину попросили разрешить проверить ее сумочку, где ключи были найдены, после чего дверь была открыта.

Женщина явно находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла объяснить, что произошло, а также ответить на вопросы сотрудников полиции. В ее крови было обнаружено 2,92 промилле алкоголя.