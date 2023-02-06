Кремлевские лоббисты убеждали политиков в ЕС отменить санкции, был план и на Латвию

В одном из писем Мирзаханян сообщил, что получил информацию от европейского политика о том, сколько стоит голосование. Тозато и Хюбнер в конечном итоге предложили соответствующие проекты в свои национальные парламенты.

В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери от регионального парламента Венето. Венето стал первым регионом страны Европейского союза (ЕС), принявшим резолюцию, призывающую к отмене санкций против России.

"Получилась бомба! С точки зрения медийности это, скорее всего, будет нашим самым громким инфовбросом!", - говорится в одном из писем Мирзаханяна.

Регионы Лигурия и Ломбардия позже последовали примеру Венето и приняли резолюции о признании Крыма частью России.

Сотрудничество было также сформировано приглашениями на Ялтинский международный экономический форум, который проводился ежегодно с 2016 по 2019 год с участием команды Мирзаханяна.

Переписка российского политтехнолога содержала список имен девяти европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши. Их пригласили в Ялту, а их гонорар составил 21 500 евро. Транспортные расходы обговаривались отдельно.

Из писем, датированных 2017 годом, видно, что организация Мирзаханяна совместно с командой российского депутата Леонида Слуцкого работала над приглашением видных европейских политиков для наблюдения за российскими выборами в сентябре 2017 года.

Приглашения отправляли через возглавляемый Слуцким "Российский фонд мира", а бюджет 2017 года на оплату расходов составил не менее 68 000 евро, включая расходы на проезд и проживание, говорится в электронных письмах.

Среди наблюдателей были три члена Европарламента: Яромир Количек из Чехии, Доминик Бильде из Франции и Андре Элиссен из Нидерландов.

Также среди наблюдателей были депутат палаты представителей парламента Бельгии Альдо Каркачи, депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев и депутат риксдага Швеции Павел Гамов.

Стефано Вальдеганбери также был наблюдателем в Крыму во время президентских выборов в России в 2018 году и парламентских выборов в России в 2021 году.