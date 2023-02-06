Финансируемая Россией лоббистская группа International Agency for Current Policy работает с европейскими политиками по меньшей мере с 2016 года, чтобы убедить их поддержать отмену санкций Европейского союза (ЕС), введенных против России после аннексии Крыма. Об этом говорится в исследовании, проведенном международным объединением журналистов-расследователей OCCRP, в сотрудничестве с IRPI, Important Stories, Profil и Eesti Ekspress.
Кремлевские лоббисты убеждали политиков в ЕС отменить санкции, был план и на Латвию
Журналисты получили доступ к электронной переписке российского политтехнолога Саргиса Мирзаханяна. Он работал в Государственной Думе России. Информацию обнародовали украинские хакеры, называющие себя CyberJunta.
В переписке журналисты обнаружили предназначенный для Кипра законопроект об отмене санкций против России. В законопроекте говорится, что санкции противоречат международному праву, а также подчеркивается экономический ущерб, нанесенный Кипру в результате ухудшения деловых отношений с Россией.
Этот законопроект оказался практически идентичен окончательному варианту, подписанному через несколько месяцев парламентской фракцией AKEL (Прогрессивная партия трудового народа).
В документах также подробно описаны отдельные проекты для Латвии, Греции и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако нет никаких указаний на то, что эти предложения когда-либо предлагались.
Из переписки выяснилось, что Паоло Тозато, представитель правой итальянской партии "Лига Севера" (Lega Nord), и Йоханнес Хюбнер из Австрийской партии свободы, должны были предложить резолюции в парламентах своих стран о снятии санкций с России. На каждый проект был выделен бюджет в размере 20 000 евро, и еще 15 000 евро были зарезервированы для каждого "в случае успешного голосования".
В одном из писем Мирзаханян сообщил, что получил информацию от европейского политика о том, сколько стоит голосование. Тозато и Хюбнер в конечном итоге предложили соответствующие проекты в свои национальные парламенты.
В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери от регионального парламента Венето. Венето стал первым регионом страны Европейского союза (ЕС), принявшим резолюцию, призывающую к отмене санкций против России.
"Получилась бомба! С точки зрения медийности это, скорее всего, будет нашим самым громким инфовбросом!", - говорится в одном из писем Мирзаханяна.
Регионы Лигурия и Ломбардия позже последовали примеру Венето и приняли резолюции о признании Крыма частью России.
Сотрудничество было также сформировано приглашениями на Ялтинский международный экономический форум, который проводился ежегодно с 2016 по 2019 год с участием команды Мирзаханяна.
Переписка российского политтехнолога содержала список имен девяти европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши. Их пригласили в Ялту, а их гонорар составил 21 500 евро. Транспортные расходы обговаривались отдельно.
Из писем, датированных 2017 годом, видно, что организация Мирзаханяна совместно с командой российского депутата Леонида Слуцкого работала над приглашением видных европейских политиков для наблюдения за российскими выборами в сентябре 2017 года.
Приглашения отправляли через возглавляемый Слуцким "Российский фонд мира", а бюджет 2017 года на оплату расходов составил не менее 68 000 евро, включая расходы на проезд и проживание, говорится в электронных письмах.
Среди наблюдателей были три члена Европарламента: Яромир Количек из Чехии, Доминик Бильде из Франции и Андре Элиссен из Нидерландов.
Также среди наблюдателей были депутат палаты представителей парламента Бельгии Альдо Каркачи, депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев и депутат риксдага Швеции Павел Гамов.
Стефано Вальдеганбери также был наблюдателем в Крыму во время президентских выборов в России в 2018 году и парламентских выборов в России в 2021 году.
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