Видео ⟩ Отношение сотрудника морга шокировало родственников умершей

Дочь и внучка Майи, узнав о смерти своей родственницы, хотели как можно скорее выполнить все формальности, чтобы предать ее земле. Не зная, что делать, они в тот же день позвонили на Огрское кладбище, где собирались похоронить покойную. Говорят, что сотрудник там посоветовал отнести одежду в морг больницы, чтобы одеть родственника, объяснив это тем, что гробовщики не возьмут умершего голым.

"Тогда мы еще не звонили в похоронную компанию", - сказала внучка покойного.

"Мы пошли в морг RAKUS, отдали коробку с одеждой. Он [сотрудник] положил их в сумку, вытащил бланк и спросил, откуда мы. Мама сказала, что мы из Огре.

Тогда он демонстративно отшвырнул лист и сказал - вы из Огре, зачем вы тратите мое время, вам нужно позвонить в похоронную компанию, мы их здесь не одеваем. Он заставил меня встать и выйти. Выругавшись, он захлопнул дверь. Мы остались "на паузе".

Сотрудник морга прогнал посетителей со всей одеждой, которую они привезли с собой, указав, что его обед задерживается, рассказала программе Линда.

Представитель RAKUS Илга Намниеце от имени больницы извинилась перед родственниками умершей за то, что произошло в морге.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)