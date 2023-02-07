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Видео ⟩ Муниципальная полиция провела обучение сотрудников по укреплению навыков спасения зимой

TVNET rus.tvnet.lv
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Муниципальная полиция провела обучение сотрудников по укреплению навыков спасения зимой
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Муниципальная полиция провела обучение сотрудников по укреплению навыков спасения зимой
Муниципальная полиция провела обучение сотрудников по укреплению навыков спасения зимой Фото: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video

В четверг, 2 февраля, муниципальная полиция Риги и управление безопасности на воде организовали внутреннее обучение с целью укрепить у сотрудников навыки спасения в зимних условиях, чтобы можно было быстро и точно реагировать на вызовы.

Муниципальная полиция Риги напоминает, что из-за переменчивой погоде находиться на льду рижских водоемов по-прежнему опасно, однако с 28 января на льду можно находиться в трех местах:

  • На Кишезерсе на участке от проспекта Остас, 11D, до улицы Цимзес, 12 - не далее, чем в 50 метрах от береговой линии;
  • На участке Страздупите от Бривибас гатве, 417А, до аллеи Видземес, 3.
  • В заливе канала Юглас у улицы Яунциема, 4А (дополнительно запрещено находиться на расстоянии в 170 метров от устья канала Юглас).

Напомним, за нарушение запрета нахождения на льду грозит предупреждение или денежный штраф до 100 евро.

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