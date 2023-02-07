В четверг, 2 февраля, муниципальная полиция Риги и управление безопасности на воде организовали внутреннее обучение с целью укрепить у сотрудников навыки спасения в зимних условиях, чтобы можно было быстро и точно реагировать на вызовы.
Видео ⟩ Муниципальная полиция провела обучение сотрудников по укреплению навыков спасения зимой
Муниципальная полиция провела обучение сотрудников по укреплению навыков спасения зимой
Муниципальная полиция Риги напоминает, что из-за переменчивой погоде находиться на льду рижских водоемов по-прежнему опасно, однако с 28 января на льду можно находиться в трех местах:
- На Кишезерсе на участке от проспекта Остас, 11D, до улицы Цимзес, 12 - не далее, чем в 50 метрах от береговой линии;
- На участке Страздупите от Бривибас гатве, 417А, до аллеи Видземес, 3.
- В заливе канала Юглас у улицы Яунциема, 4А (дополнительно запрещено находиться на расстоянии в 170 метров от устья канала Юглас).
Напомним, за нарушение запрета нахождения на льду грозит предупреждение или денежный штраф до 100 евро.
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