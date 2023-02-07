Министр: Если хотим отказаться от какого-то налога, нужно думать о повышении другого

Он пояснил что в данный момент ведется тщательная подготовка к пересмотру налогов, и ее планируется завершить к концу ноября, предложив новый документ о налоговой политике.

"Периодически страны хотят пересмотреть налоговую систему. Во-первых, нужно понимать, в каком направлении мы желаем двигаться. У правительства есть довольно ясное видение, однако у жителей и предпринимателей другое мнение. Работодатели хотя снизить налог на рабочую силу, мы оценим этот вопрос. Часть политических сил хочет снизить НДС на отдельные продукты питания, однако я говорю, что необходимы налоговые поступления, чтобы государство могло развиваться", - отметил министр.

Политик отмечает, что правительству необходимо договориться с социальными партнерами по поводу возможных изменений в налоговой системе, подумав о том, что нельзя снижать объем взимаемых налогов, так как государство должно развиваться.

"Если думаем об отказе от какого-то налога, то нужно думать, какой налог можно бы было увеличить", - отметил Ашераденс.

По его словам, теневая экономика в Латвии есть, однако измерения ее объемов отличаются. Сейчас Служба госдоходов (СГД) очень хорошо справляется со схемами с НДС, и в этом плане происходит относительно мало мошенничества, оценил министр, добавив при этом, что после пандемии Covid-19 выросла популярность зарплат в конвертах, где СГД стоит работать активнее.

Напомним, ранее Ашераденс заявил агентству LETA, что сразу же после принятия бюджета на 2023 год коалиция планирует начать работу над основными направлениями налоговой политики.

Между коалиционными партиями есть соглашение, что налоговые директивы оцениваются один раз в политическом цикле и принимается решение об изменении той или иной налоговой системы, о чем своевременно сообщается предпринимателям. Самые большие налоговые изменения могут произойти в 2025 году.