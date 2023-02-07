Украина и Запад заявляют о скором российском наступлении. Каким оно может быть?

Второе опасное направление - Запорожская область. Здесь линия фронта слишком близка к железнодорожной ветке, которая проходит через Федоровку, Камыш-Зарю и Волноваху. Эта линия важна для снабжения всей группировки российских войск на юге Украины, и поэтому идея отодвинуть линию фронта на север может выглядеть для россиян очень заманчивой.

Как рассказал Financial Times украинский военный источник, Россия увеличивает группировку на юге Донецкой области, разворачивая дополнительные силы в селах вокруг оккупированного Мариуполя.

Под угрозой и район города Кременная на западе Луганской области - еще недавно он был очевидной целью осеннего наступления ВСУ, однако взять его не удалось. Теперь там идут бои и не исключено, что российские войска могут начать наступление в сторону близлежащего Лимана, отвоеванного украинцами осенью.

"На этой неделе российско-оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, а также развернули мощное наступление в направлении Лимана", - сообщила в субботу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В меньшей опасности, по общей оценке, остаются направления со стороны Беларуси к столице Украины и из Брянской, Курской и Белгородской областей России - через государственную границу. Приграничные населенные пункты периодически подвергаются обстрелам, но пока активность со стороны российской армии на этом участке невелика.

Как готовят наступление?