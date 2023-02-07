После землетрясения из сирийской тюрьмы сбежали заключенные

В тюрьме военной полиции в городе Раджо у границы с Турцией порядка 2000 заключенных, примерно 1300 из которых - боевики ИГИЛ. Кроме того, в этой тюрьме находятся и курдские боевики.

"После землетрясения заключенный в Раджо начали бунтовать и захватили контроль над частями этой тюрьмы", - заявило должностное лицо тюрьмы Раджо.

"Сбежало примерно 20 заключенных, которые считаются боевиками "Исламского государства".

Землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовали десятки афтершоков, нанесли тюрьме разрушения - появились трещины в стенах и дверях.