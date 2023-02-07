В понедельник после разрушительного землетрясения в Сирии вспыхнул бунт в тюрьме, в которой находились главным образом члены группировки "Исламское государство", и из нее сбежали по меньшей мере 20 заключенных, сообщает AFP.
После землетрясения из сирийской тюрьмы сбежали заключенные
После землетрясения из сирийской тюрьмы сбежали заключенные
В тюрьме военной полиции в городе Раджо у границы с Турцией порядка 2000 заключенных, примерно 1300 из которых - боевики ИГИЛ. Кроме того, в этой тюрьме находятся и курдские боевики.
"После землетрясения заключенный в Раджо начали бунтовать и захватили контроль над частями этой тюрьмы", - заявило должностное лицо тюрьмы Раджо.
"Сбежало примерно 20 заключенных, которые считаются боевиками "Исламского государства".
Землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовали десятки афтершоков, нанесли тюрьме разрушения - появились трещины в стенах и дверях.
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