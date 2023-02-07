Вт, 7.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

После землетрясения из сирийской тюрьмы сбежали заключенные

rus.tvnet.lv
После землетрясения из сирийской тюрьмы сбежали заключенные
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AP/Scanpix

В понедельник после разрушительного землетрясения в Сирии вспыхнул бунт в тюрьме, в которой находились главным образом члены группировки "Исламское государство", и из нее сбежали по меньшей мере 20 заключенных, сообщает AFP.

В тюрьме военной полиции в городе Раджо у границы с Турцией порядка 2000 заключенных, примерно 1300 из которых - боевики ИГИЛ. Кроме того, в этой тюрьме находятся и курдские боевики.

"После землетрясения заключенный в Раджо начали бунтовать и захватили контроль над частями этой тюрьмы", - заявило должностное лицо тюрьмы Раджо.

"Сбежало примерно 20 заключенных, которые считаются боевиками "Исламского государства".

Землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовали десятки афтершоков, нанесли тюрьме разрушения - появились трещины в стенах и дверях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх