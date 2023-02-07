Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 6200 человек и продолжает расти

В Турции в 10 провинциях погибли минимум 4544 человека, а пострадали более 26 000 человек, 5775 зданий обрушились, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

В Сирии погибли по меньшей мере 1712 человека, а пострадали - 3749.

Таким образом, общее число жертв землетрясения в обеих странах превысило 6200.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах. Считается, что число погибших в результате землетрясений и афтершоков продолжит расти. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, могло погибнуть до 20 000 человек. Всего же, по оценкам ВОЗ, стихия могла затронуть 23 млн человек, которые проживают на пострадавшей территории.

Галерея: Последствия землетрясения в Турции и Сирии

Президент Турции Реджей Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре выразил Эрдогану соболезнования и предложил помощь.

В результате землетрясения без крова остались тысячи людей, которые были вынуждены провести ночь на холоде. В турецком городе Газиантеп, находящемся примерно в 33 километрах от эпицентра землетрясения, люди искали убежище в супермаркетах, на стадионах, в мечетях и общинных центрах.

В 10 турецких провинциях было спасено более 7800 человек.

Морозы, снег и дождь затрудняют поиск выживших под обломками рухнувших зданий. По словам очевидцев, они слышат голоса погребенных под руинами людей.

В одной лишь Турции обрушилось более 5600 зданий. Пострадали и больницы.

Напомним, первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.